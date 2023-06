Politsei sai SALK-i kohta kuriteoteate

Politsei sai Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) suhtes kuriteoteate seoses selle tegevusega riigikogu valimiste kampaania ajal. SALK-i juht Tarmo Jüristo ütles, et ei tea, kes selle on esitanud.

"Politseile on esitatud avaldus, milles palutakse kontrollida, kas Sihtasutus Liberaalne Kodanik võis panna toime valimisvabaduse rikkumise. Tutvume avalduses kirjeldatud informatsiooniga ja seejärel otsustame, kas on alust kriminaalmenetlust alustada," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kaarel Kallas.

Kallas ei öelnud, kes teate esitas.

Seaduse järgi on kuriteokaebuse lahendamise tähtaeg kümme päeva.

Jüristo ütles neljapäeva ennelõunal ERR-ile, et on kuulnud kuriteoteate esitamisest, kuid kuna ta ei ole ametlike kanalite kaudu seda näinud, siis ta ei tea, kes selle on esitanud.

"Ma ei tea selle päritolu ning kelle kätte see veel on sattunud," ütles Jüristo viidates neljapäevases Postimehes olnud infole, et tema juhitud organisatsiooni suhtes on esitatud kuriteoteade.

"Ma ei oska sellesse kuidagi suhtuda, tundub naljakas paber ja paistab, et keegi on ärevil," kommenteeris Jüristo kuriteoteate teksti.

Eesti Ekspress avaldas eelmisel nädalal pikema ülevaate SALK-i tegevusest Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna abistamisest nende valimiskampaanias.

Vaata siit fragmente kaebuse tekstist:

Kuriteoteate tekst Autor/allikas: ERR