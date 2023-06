Stoltenberg: Rootsi jõuab endiselt liituda NATO-ga tippkohtumiseks

Rootsil on veel aega, et liituda NATO-ga juulis Vilniuses toimuvaks NATO tippkohtumiseks, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Stoltenberg kohtus pühapäeval Türgi presidendi Tayyip Erdoganiga ning ütles peale kohtumist, et Rootsil on endiselt võimalik NATO-ga liituda juuli keskpaigas toimuvaks NATO tippkohtumiseks.

Stoltenberg lisas, et Rootsi on teinud märkimisväärseid pingutusi, et Türgi nõudmistele vastu tulla ning on NATO peasekretäri hinnangul täitnud omapoolsed kohustused.

Istanbulis toimunud kohtumisel lepiti kokku, et Türgi, Soome ja Rootsi esindajad kohtuvad ülejärgmisel nädalal, et arutada Rootsi NATO-ga liitumist.

Rootsi liitumine on jäänud Türgi vastuseisu taha. Soome liitus NATO-ga tänavu aprilli alguses.