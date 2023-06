ERJK loodab SALK-i arutelust uusi volitusi ühenduste tegevuse uurimiseks

"Meie seadusandlus on koostatud praegu selliselt, et ERJK subjektid on ainult erakonnad või siis isikud, kes kandideerivad mõnedel valimistel. Kõik MTÜ-d, muud organisatsioonid on meie jaoks kolmandad isikud. Meil on küll alati õigus pöörduda nende poole ja küsida infot ja neil puudub kohustus sellele vastata. Ehk neil on õigus jätta vastamata ja seda on mitmed ühingud ka kasutanud," rääkis Oviir.

"See situatsioon vajaks ilmselt natukene otsa vaatamist. Kas see on nüüd läbi sidusorganisatsioonide regulatsiooni muutmise või see kõige lihtsam, et anda meile õigus ja luua teisele poolele kohustus vastata, kui meil on põhjendatud kahtlus ja me näeme puutumust poliitiliste jõududega," lausus Oviir.

Oviiri sõnul on see kirjas ka erakonnaseaduse eelnõus, mis juba paar aastat erinevate erakondade kabinettide sahtlites istub. "Viimase sellesama SALK-i loo üks positiivne tulem meie komisjoni vaates on see, et nüüd on ütelnud poliitikud välja, et nad kavatsevad selle seaduse anda sügissessioonil riigikogu menetleda ja ehk ka vastu võtta," lisas Oviir.

Saatejuht Lauri Varik küsis Oviirilt, kuidas kavatseb ERJK hinnata SALK-i tegevust riigikogu valimiste eel, kus ühendus SALK tellis küsitlusi, tegi nende põhjal analüüse ja pakkus neid tasuta teatud erakondadele, kellega nende maailmavaade ühtib.

"Kui annetus on tehtud MTÜ poolt, mis on juriidiline isik, siis sellisel juhul oleks see juriidilise isiku annetus, mis on keelatud annetus. See teenus, mida nad pakkusid, seda me peamegi arutama, et mis see siis oli. Seadus annab otse suuna kätte, et kui mõni inimene on enda vara või enda arvelt loovutanud erakonnale mingi rahalise hüve, mis on ka teenus, siis see loetakse annetuseks. Samal ajal füüsilise isiku vabatahtlik töö ei ole annetus. See on see koht, mida meie peamegi hakkama hindama, et kuidas seda siis käsitleda," vastas Oviir.

Oviir täpsustas, et juriidiline isik ei saa ka erakondade heaks vabatahtlikku tööd teha, vaid see on kohe käsitletav annetusena. Tema sõnul puudub ERJK-l teadmine, kas SALK pakkus oma analüüse erakondadele juriidilise isikuna või tegi seda mõni füüsiline isik.

Oviir rääkis, et SALK-i puhul on kriitikat pälvinud ka asjaolu, et ühendus andis soovitusi isikutele, millistele erakondadele nad võiksid teha annetuse.

"Mina seda probleemina ei näe, sellepärast, et vastavalt ka SALK-i avaldatule, nemad on andnud soovituse, aga nad ei ole teinud ise ühtegi annetust. Kolmandate isikute tehtud annetus on keelatud, aga need isikud tegid selle annetuse ise oma isiklikest vahenditest ja see on täiesti lubatud seaduse alusel. Ja see on ka mõistlik. Meie erakonnad ju eelkõige saavad riigieelarvelist toetust ja siis nad koguvadki annetusi nende käest, kes nende maailmavaadet toetavad. Näiteks juriidilise isiku annetus on meil keelatud. See tuleb tagasi kanda. Füüsilise isiku annetus on täiesti lubatud ja seal midagi keelatut mina küll ei näe," rääkis Oviir.

Oviir rääkis, et SALK on nõustunud ERJK-ga tegema koostööd ja vastama ERJK küsimustele.

ERJK arutab SALK-iga seotud küsimusi järgmise nädala neljapäeval.