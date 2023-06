EL tahab tehisintellekti loodud sisu tähistamist internetis

Euroopa Komisjon kardab, et tehisintellektiga loodud sisu laiema kasutuselevõtu tõttu võib internetis levida rohkem desinformatsiooni, mistõttu tahab Euroopa Liit, et suured tehnoloogiaettevõtted, nagu Facebook ja Google tähistaks selgelt ära, kui tegu on algoritmi poolt loodud pildi või tekstiga.