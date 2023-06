WSJ: Instagram aitab ühendada pedofiilide võrgustikke

Pedofiilid on internetti pikka aega kasutanud, otsides erinevatest foorumitest ebaseaduslikku sisu. Instagrami algoritmid aga isegi ühendavad pedofiile ning juhatavad nad ebaseaduslikku sisu müüvate kontodeni, teatas The Wall Street Journal.

Uurijad leidsid, et Instagram võimaldas kasutajatel otsida laste seksuaalse väärkohtlemisega seotud teemaviiteid. Need viited suunasid kasutajad kontodele, mis pakkusid müüa pedofiilseid materjale. Mõned kontod võimaldasid tellida "konkreetseid teenuseid" või korraldada "kohtumisi".

Sellise sisu reklaamimine rikub Meta (Instagrami emafirma) eeskirju. Samuti rikub see USA föderaalseadusi.

Meta tunnistas probleeme ja teatas, et on tõstatatud probleemide lahendamiseks moodustanud töörühma.

"Laste ärakasutamine on kohutav kuritegu. Uurime pidevalt võimalusi, kuidas neid aktiivselt selle eest kaitsta," teatas Meta.

Meta teatas, et on viimase kahe aasta jooksul likvideerinud 27 pedofiilide võrgustikku ja kavatseb seda tegevust jätkata. Meta teatas samuti, et töötab selle nimel, et algoritmid ei soovitaks pedofiilidel omavahel suhelda või üksteise sisu jagada.

Instagramil on umbes 1,3 miljardit kasutajat, platvorm on populaarne ka teismeliste seas. Meta teatas, blokeeris jaanuaris rohkem kui 490 000 kontot, mis rikkusid laste ohutusega seotud eeskirju.

Kanadast pärit kahe lapse Sarah Adams võitleb Instagramis laste seksuaalse ärakasutamise vastu. Tema jälgijad saadavad talle mõnikord häirivaid materjale, mida nad on platvormil avastanud.

Stanfordi ülikooli teadur ja endine Meta tippjuht Alex Stamos ütles, et firma peab tegema piiratud sisu levitamise tõkestamiseks rohkem tööd.