Trump sai süüdistuse saladokumentide ebaseaduslikus hoiustamises

Trumpile esitatud süüdistus on seotud salastatud valitsusdokumentide hoiustamisega tema Florida kodus. Möödunud aasta augustis toimunud Föderaalse Juurdlusbüroo läbiotsimise käigus leiti Mar-a-Lago kuurordist rohkem kui 300 dokumenti, millest 60 olid ülisalajase märkega.

"See asi on kestnud seitse aastat. Nad lihtsalt ei peatu. See on valimistesse sekkumine kõige kõrgemal tasemel. Sellist asja pole kunagi varem juhtunud. Ma olen süütu mees," teatas Trump reedel.

CBS-i teatel võis Trump saada süüdistuse riikliku kaitseinformatsiooni ebaseaduslikus hoiustamises ja õigusemõistmise takistamises. Võimalik on ka spionaažiseaduse osaline rikkumine.

Süüdistuse esitamisest teatas sotsiaalmeedias Trump ise ja kinnitas, et ta peab ilmuma teisipäeval Miami föderaalkohtusse.

See on endise presidendi jaoks juba teine suur õigusmure. Aprillis esitati Trumpile New Yorgi kohtus süüdistus äridokumentide võltsimises. See ei ole aga takistanud tema 2024. aasta presidendikampaaniat.

Hofstra ülikooli õigusprofessor James Sample märkis toimuvat analüüsides, et Trumpi toetajad seisid kindlalt ta selja taga pärast New Yorgi süüdistusi. "Huvitav on näha, mida tema toetajad, aga ka kongressi vabariiklased ja teised presidendikandidaadid uue süüdistuse kohta järgmistel päevadel ütlevad," lisas ta.

Trumpi juhtumi järel leiti salastatud valitsusdokumente veel ka endise asepresidendi Mike Pence'i ja president Joe Bideni kodudest, kuid avaliku info järgi oluliselt vähem. Pence'i uurimine lõppes süüdistusteta, Bideni oma veel kestab.