Vene õigeusu kirik teatas neljapäeval Ukraina sõjavangide grupi saatmisest Ungarisse. Väidetavalt toimus vangide üleandmine Budapesti palvel ning Moskva õigeusu kiriku patriarh Kirilli õnnistusel. Väidetavalt osales sõjavangide Ungarisse saatmise vahendusel ka katoliiklik Malta ordu.

RBK-Ukraina teatas varem Vene õigeusu kiriku soovist saata vähemalt 11 Taga-Karpaatia oblasti päritolu sõdurit Ungarisse. Väidetavalt ei olnud see samm kooskõlastatud Ukraina võimudega. Lääne-Ukrainas paiknev Taga-Karpaatia oblast piirneb Poola, Slovakkia, Ungari ja Rumeeniaga. Oblastis elab peale ukrainlaste ka etnilisi rumeenlasi ja ungarlasi. Rohkem kui 400 Ukraina passiga etnilist ungarlast teenib ka Ukraina relvajõududes.

RBK-Ukraina allikate sõnul soovib Vene õigeusu kirik etniliste ungarlaste üleandmisega võita lääneriikide silmis tagasi oma legitiimsust. Samuti tahetakse näidata ungarlasi "Kiievi režiimi" ohvritena.

The Kyiv Independent juhtis tähelepanu, et Vene õigeusu kiriku võimuvertikaal on tugevalt seotud Kremliga. Praegune kirikupea patriarh Kirill on varem olnud KGB agent. Mitmed lääneriigid kehtestasid Vene õigeusu kiriku pea suhtes seetõttu Venemaa algatatud sõja toetamise tõttu sanktsioonid.