Koalitsioon kinnitab uued käibemaksumäärad esmaspäeval

"Valitsus koguneb esmaspäeval ja siis kinnitatakse ka käibemaksumäärad, mis on täna veel lahtised," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre vastuseks ERR-i palvele kommenteerida Postimehe ja Delfi avaldatud Eesti Meediaettevõtete Liidu väidet, et koalitsioon olevat neljapäeva pärastlõunal ajakirjanduse tellimustele kehtiva käibemaksumäära tõstmise nelja protsendi võrra ära otsustanud.

Suutre täpsustas, et esmaspäeval pannakse lisaks ajakirjanduse käibemaksule, mis praegu on viis protsenti, paika ka majutusettevõtete uue käibemaksumäär.

Valitsuse liikmetelt ERR-il reedel lõunal kommentaari saada ei õnnestunud.

Meedialiidu tegevjuht Merle Viirmaa ütles oma kommentaaris, et üleriigiliste ja kohalike lehtede käibemaksu tõus on šokk, sest tellimustele kehtiva käibemaksumäära tõus tuleb lisaks üldisele käibemaksutõusule, mis meediaettevõtete reklaamimüügile nagunii valitsuste üldise käibemaksutõusu plaaniga rakenduks.

Soonvald ja Hõbemägi kritiseerivad Kaja Kallast

Mõlema suure erameediamaja juhid kritiseerisid väidetavalt tehtud otsuse eest oma kommentaaris reedel teravalt peaminister Kaja Kallast ning viitasid vajadusele hoida Eesti infoväli puhas valeuudistest ja vaenulikust propagandast.

"Kaja Kallase valitsus on teinud suure teene välismaistele sotsiaalmeedia- ja propagandakanalitele, aidates kaasa valeuudiste tootjaid, sõjapooldajaid ja tavalisi provokaatoreid. Rääkimata sellest, et Eesti ajakirjanduse maksustamine ujub vastuvoolu muu Euroopaga – Kaja Kallase valitsus on ainuke, kes käibemaksu tõstab ja ajakirjandust kiusab, omamata selleks sotsiaalmajanduslikke argumente," kirjutas Delfi ja EPL-i peatoimetaja Urmo Soonvald oma kommentaaris.

Tema sõnul on ajakirjanduse käibemaksu tõstmine Eesti ühiskonnale ja demokraatiale väga halb uudis. "Sellel sammul saavad olema tagajärjed Eesti vabale sõnale ning sõnavabadusele, kuid valitsuse loodetud rahaline efekt täiesti marginaalne," ütles ta Delfi vahendusel.

"Kaja Kallase valitsus on omaks võtnud oma suurima poliitilise oponendi retoorika ja käitumismudeli – Eesti ajakirjanduse arengu maksimaalne takistamine ja pidurdamine," lõpetas Soonvald oma kommentaari.

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi leidis oma arvamuses, et peaministril tuleb üle olla "väiklasest solvumisest ja kiusust" ning võidelda koos ajakirjandusega ühise eesmärgi nimel.

"Kaja Kallasele ei meeldi vaba ja sõnakas ajakirjandus: maikuu keskel teatas ta, et "ajakirjandus on opositsiooni poole kaldu." Peab olema väga elav fantaasia, et selliseid asju välja nuputada! Kas Eesti ajakirjandus on tõesti in corpore kaldu Keskerakonna, Isamaa ja EKRE poole?" küsis Hõbemägi.

"Isiklike antipaatiate väljaelamine ajakirjanduse käibemaksu tõstmise kaudu on aga veel üks samm valitsuse usaldusväärsuse allakäigutrepil," lisas ta.

"On jahmatama panev, kuidas ennast liberaalseteks nimetavad erakonnad vähendavad teadlikult kvaliteetajakirjanduse töövõimet seda kõrgemalt maksustades ajal, mil Venemaa valab tohutuid summasid sõjapropagandasse ja kasutab üha kavalamaid vahendeid võitluses meie inimeste mõistuse reostamise nimel. Just vaba ajakirjanduse on üks peamistest tegijatest, mis avastab ja lükkab ümber meie vastu punutud kuritegelikke plaane," märkis Hõbemägi. .

Soonvald lisas, et Eesti ajakirjanduse professionaalsus ja kvaliteet on olnud kõrgel tasemel juba enne 1991. aasta Eesti taasiseseisvumist, Eesti ajakirjandus on Eesti edu üheks alustalaks.

"Koos Mart Laari esimese valitsuse reformidega on just vaba ajakirjandus hoidnud meid teistest Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest edukamana, nagu on olnud ka meie positsioon pressivabaduse indeksis. Kaja Kallase, Lauri Hussari ja Lauri Läänemetsa loodud valitsusliit paiskab teadlikult Eesti ajakirjanduse olukorda, mil kannatab demokraatia ja ühiskonna teenimine. Miks teadlikult? Sest koalitsiooni iga osapool sai väga täpse ülevaate käibemaksu tõusu traagilistest mõjudest," rõhutas Soonvald.