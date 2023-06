Kallas keskendus erakonna üldkogul peetud kõnes vastasseisule EKRE-ga

Kallas vaatas kõnes tagasi valimistulemustele ja märkis, et erakonna valimisvõit ei olnud juhuslikult sülle kukkunud õnn ning sõnas, et valimiste põhiküsimus oli, kas valitsuse moodustab Reformierakond või EKRE.

Valimistel andsid valijad hinnangu ka sellele, mis toimus 2019. aasta valimiste järel. Kallase sõnul on teiste erakondade juhid proovinud end peale ühise valitsuse lagunemist EKRE-st distantseerida, kuid edutult.

"Ainukesed, kes sellest valijate poolt antud sõnumist siiani pole aru saanud, on EKRE juhid. Nemad käivad jätkuvalt ringi ja jahuvad nagu rikki läinud grammofonid, et valimisi võltsiti ja et neilt varastati valimisvõit. Isamaa ja Keskerakond on unustanud oma äsjase surmaeelse kogemuse ning kalendrisse vaadates avastanud, et järgmised riigikogu valimised toimuvad alles nelja aasta pärast. See teadmine on nad jälle kord EKRE-ga kaelakuti koos oma kuvandi riismeid hävitama pannud," ütles Kallas.

Kallas kritiseeris ka valimised kaotanud erakondade juhte. "Väga isiklikuks minnes ja seda eelkõige enese suhtes – ma ei kujuta ette, et ma istuksin erakonna juhi ametis edasi pärast sellist lüüasaamist, nagu tabas EKRE-t, Keskerakonda ja Isamaad. Isamaa, tõsi küll, sai endale taaskasutuskeskusest eile "uus-vana" uue juhi, aga ega seegi juhivahetus olnud tingitud vastutuse võtmisest valimistulemuste pärast," sõnas Kallas.

Erakonna juht märkis, et riigi juhtimisel ei ole võimalik lähtuda vaid Reformierakonna nägemusest. "Seega peame alati ka peaministri erakonnana valitsuses olles arvestama koalitsioonipartnerite tahtega, peame tegema kompromisse. Väärtusküsimustes kompromisside tegemine on väga keerukas, tihti ka võimatu. Erinevate poliitiliste valikute puhul on kompromissid kergemad sündima. Kompromissi saab teha, kui eesmärk on ühesugune, aga vahendid sinna jõudmiseks erinevad."

Kallase sõnul ei saa riik pikaajaliselt kulutada rohkem kui tal on tulusid, toetama peab tegelikke abivajajaid ning Eestil peab olema võimekus ja tahtmine panustada oma kaitsekulutustesse. "Neis punktides me järeleandmisi ei tee, meetodeid nendeni jõudmiseks oleme valmis diskuteerima nii koalitsioonipartnerite kui opositsioonipoliitikutega. Nende viimastega on küll pisut keeruline diskussiooni pidada, sest rusikatega mööbli lõhkumine ja lõugamine riigikogus ei jäta just liiga palju ruumi debateerimiseks," ütles Kallas.

Uue valitsuse suurim väljakutse on erakonna juhi hinnangul julgeoleku kindlustamine. "Julgeolek ja korras rahandus on tegelikkuses ühe ja sama medali kaks poolt. Ilma julgeolekuta pole meil mõtet muretseda riigieelarve pärast, sest selle paneb meie eest kokku keegi teine. Ilma korras rahanduseta ei suuda me aga tagada oma kaitsevõime kasvu ega riigi julgeolekut," sõnas Kallas.

Kallas nentis, et teda teeb murelikuks demokraatia toimimine ja põhiseaduse austamine. "EKREIKE valitsus ei meeldinud mulle grammivõrdki, aga ma ei seadnud kordagi küsimuse alla selle legitiimsust, sest nemad said riigikogus enamuse kokku ja meie ei saanud," meenutas Kallas.

Kallas ütles, et Reformierakond ei kavatse EKRE taktikatele alluda ning võitleb vastu kõigi legaalsete vahenditega, mis on põhiseadusega antud. "Te ei saavuta oma sõgeda ja destruktiivse käitumisega mitte midagi. Ei erakorralisi valimisi, ei rahva suuremat poolehoidu. Keskerakonnale ja Isamaale tuletan ma meelde, et alles äsja, kolm kuud tagasi, olite te tahtmist täis eristuda ja distantseeruda EKRE-st. Te saite oma varasema koostöö pärast nendega valijatelt selge sõnumi. Hoidke seda sõnumit meeles ja tulge tagasi demokraatlikku maailma. Maailma, kus koalitsioonid ja opositsioonid tekivad ning kaovad, aga Eesti demokraatlik riigikord säilib."