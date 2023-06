Kallas: ajakirjandust, hotelle ja panku puudutav maksutõus oli kompromiss

Valitsus kiitis esmaspäeval heaks nelja maksumuudatuse seaduse eelnõu, millega muu hulgas tõuseb pankade avansilise makse tulumaksumäär 14 protsendilt 18 protsendini, majutusasutuste käibemaks üheksalt protsendilt 13 protsendini ja ajakirjanduse käibemaks viielt protsendilt üheksani.

Kallas põhjendas ERR-ile pankade avansilise tulumaksumäära tõstmist 22 protsendi asemel 18 protsendini sellega, et pankadel on võimalik mujale minna, kui näiteks Läti teeb otsuse teises suunas. Seega taheti säilitada Eesti konkurentsivõime.

"See oli kompromiss, et kõigil tõuseb neli [protsenti], nii majutusasutustel, pankade avansiline tulumaks kui ka ajakirjanduse käibemaks," lausus ta.

Ehkki meediaettevõtted on käibemaksutõusu kõvasti kritiseerinud, leidis Kallas, et maks tõuseb alles 2025. aastast ja seega ei saa see olla põhjus praegu inimesi koondama hakata.

"Teiseks, ajakirjanduse käibemaks oli alles aasta aega tagasi veel üheksa protsenti ja mis juhtus, kui me seda alandasime: esmaspäevased lehed kadusid ära, hinnad tõusid tarbijatele ja seda kõike olukorras, kus me tegelikult alandasime käibemaksu," ütles peaminister.

Ta lisas, et kui meedia olukord läks pärast aastatagust käibemaksulangust hoopis halvemaks, siis näitab see äkki, et käibemaksumäärast see nii väga ei sõltugi.

Majutusasutuste plaanitust väiksema käibemaksutõusu kohta märkis Kallas, et põhjendus, nagu väheneks suurema käibemaksu korral Eesti konkurentsivõime teiste turismisihtkohtadega, ei tundu talle lõpuni usutav, kuna turismiasutused on ise tõstnud oma hindu mitu korda rohkem, kui tõuseb käibemaksumäär.

"Aga neil olid väga selged argumendid konkurentsivõime seisukohalt ja seda võtsime arvesse," lausus ta. "Kuna reeglid on sellised, et sul saab olla kaks erandmäära, on tagajärg, et me oleme sunnitud ka ajakirjanduse käibemaksumäära tõstma."

Reinaas ei pea hoopi meediale suureks

Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni juht Marek Reinaas ütles, et neile on kõige olulisem majutusasutuste käibemaksumäära alandamine.

"Me tõepoolest rääkisime nii selle sektori esindajatega kui ka erinevate huvigruppidega, palusime teha erinevaid analüüse, mida tehti päris mitu tükki ja ma arvan, et nendest vestlustest selgus üks tõsiasi: tõepoolest pole majutusasutustele täismääraga käibemaksu kehtestamine väga mõistlik, suurima tõenäosusega jääb see 13 protsendi peale," lausus ta.

Pankade avansilise tulumaksu kohta märkis Reinaas, et lahendus, mille valitsus esialgu välja pakkus, polnuks Eesti väikepankadele parim, kuid parlamendis tehti head tööd ja lõpuks paika pandud muudatused peaks just neile kasuks olema ega puuduta nii palju rahvusvahelisi suurpankasid.

Ka ajakirjanduse käibemaksutõusu ei suhtunud ta traagiliselt ja märkis, et aastatagune langus viiele protsendile oli seotud sõjaga ja Vene meedia ärakadumisega, et Eesti meediamajad saaksid võtta sisse koha, mis jäi tühjaks Vene propagandameedia kadumisest.

"Me ju kõik siiralt loodame, et sõda Ukrainas saab läbi enne järgmise aasta lõppu, kui taaskehtestatakse üheksaprotsendiline käibemaks ajakirjandusele," lausus ta.

Reinaas tõi välja, et talle kuulub väike osalus ajalehes KesKus ja vähemalt seda väljaannet käibemaksutõus ei nõrgesta ega sunni ka koondamisi tegema.

"Tuletaksin meelde, et see käibemaks hakkab kehtima alles järgmise aasta lõpust. Kui meediaettevõtted kasutavad neid uudiseid oma kommunikatsioonis praegu, siis ma ausalt öeldes riigikogu liikmena olen näinud väga head lobitööd erinevatelt huvigruppidelt ja ega ajakirjandusväljaanded ole erandid," sõnas riigikogu liige.

Reinaas lisas, et Eesti 200 jaoks on praegused maksutõusuotsused rahuldavad.