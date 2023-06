WSJ: Ukraina vastupealetungis mängivad võtmerolli tehnikapark ja logistika

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et tehnikapark ja logistika mängivad Ukraina vastupealetungis võtmerolli. Logistikaprobleemid kimbutasid teise maailmasõja ajal ka USA ja Saksa vägesid.

Tankid, raketiheitjad ja jalaväe lahingumasinad vajad edasiliikumisel toetust. Sõjamasinad vajavad kütust, hooldust ja laskemoona. Sõduritele tuleb tarnida toitu, laskemoona, relvastust. Pealetungi läbiviimisel vajab armee veel sillatanke. Need on soomustatud sõidukid, mis on mõeldud abistama tanke, aga ka jalaväeüksusi jõgede, kaevikute ja purustatud sildade ületamisel. Pealetungiv armee vajab veel ka miinitõrjemasinaid, vahendas The Wall Street Journal.

"Tsiviilelanikel on raske ette kujutada, kui palju toetust mobiilsed ründejõud vajavad," ütles USA armee erukindral Peter "Duke" DeLuca.

Sõjamasinaid toetav tehnika on Ukraina armee jaoks ülioluline. Ukraina armee ründab Venemaa kaitseliine, mis koosnevad kaevikutest, miinidest ja betoontõketest.

Kui Ukraina väed suudavad läbi murda Venemaa kaitseliinist, siis tahavad nad võimalikult kiiresti edasi liikuda, enne kui vastane suudab korraldada vasturünnaku, vahendas The Wall Street Journal.

"Lahingutehnika on Venemaa kaitse murdmisel kriitilise tähtsusega," ütles rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi sõjaekspert Ben Barry.

Suurbritannia tarnis Ukrainale 14 Challenger 2 tanki. Lisaks tankidele saatis London Ukrainasse ka tankide hooldamiseks mõeldud sõidukeid. Need on mobiilsed remondijaamad.

USA on Ukrainale andnud 89 sõjaväe kütuseveokit. Selline varustus on pealetungi läbiviimisel ülioluline.

"Lahingutank ei sõida kütuse järele, kütus peab jõudma tanki juurde," ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Tarnehäired kimbutasid teise maailmasõja ajal ka USA armeed. Kindral George S. Pattoni otsustava juhtimise all liikus 3. armee kiirelt edasi, kuid lõpuks pidi Patton pealetungi tarneprobleemide tõttu peatama, kuna varustusliinid olid veninud ligi tuhande kilomeetri pikkuseks.