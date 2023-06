Trumpi saladokumentide süüdistuses mängis võtmerolli tüli kindral Milleyga

Endise USA presidendi Donald Trumpi saladokumentide väärkäitlemise süüdistuses mängis olulist rolli Trumpi tüli USA staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Mark Milleyga. Milley esitas sellele kohale Trump ise 2018. aastal. Avalikult on tüli ühepoolne ning Milley suhtes on pahameelt väljendanud Trump, samas kindral on tüli eraviisiliselt tunnistanud, kuid pole Trumpi avalikult rünnanud.

Väljaanne The Hill kirjutas, et Donald Trumpile esindatud süüdistuse jaoks on võtmetähtsusega helisalvestis, milles on kuulda Trumpi enda perspektiivi esitamas peale New Yorkeris ilmunud artiklit, kus kirjeldati Mark Milley katseid peatada Trumpi poolt rünnakut Iraani vastu viimastel presidendiametis oleku päevadel. Trump väitis, et tal on Iraani ründamise plaan olemas, mis pidavat näitama, et rünnak oleks tegelikult olnud kindral Milley idee.

CNN-i poolt hiljuti jagatud (kuid 2021. aastal salvestatud) salvestises tunnistas Donald Trump, et ta teadis, et kõnealune dokument on salastatud ning Trump polnud sellelt salastatuse märget ka eemaldanud, mis vastuolus teiste Trumpi väidetega nagu ta oleks enda valduses olevatelt dokumentidelt salastatuse märke lasknud eemaldada. The Hill rõhutas, et pole selge kas kõnealune dokument üldse eksisteerib.

Duke University politoloogiaprofessor Peter Feaver ütles The Hillile, et kuigi Donald Trump tülitses avalikult mitmete valitsusministrit ja nõunikega, siis oli tüli kindral Mark Milleyga tema mainele suurem kahju, kuna relvajõudude maine on USA-s kõrge.

Süüdistus endise USA presidendi Donald Trumpi vastu koosneb 37-st osast, mille järgi hoiustas Donald Trump ebaseaduslikult salastatud USA riigikaitset, relvastust ja tuumaprogrammi puudutavaid dokumente ning takistas uurijate tööd nende kätte saamisel. Trump on nimetanud süüdistusi tema vastu poliitiliselt motiveerituks.

Väidetavalt püüdis Mark Milley piirata Trumpi ametiaja lõpus ka Trumpi võimalusi sõjalisteks rünnakuteks peale 2021. aasta 6. jaanuari Kapitooliumi rünnakut Trumpi toetajate poolt, teatas 2021. aasta septembris CNN. Tüli kahe mehe vahel suurendas veelgi Bob Woodwardi ja Robert Costa kahasse kirjutatud raamat, mille väljavõte ilmus ajakirjas New Yorker 2022. aasta augustis.