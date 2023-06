Oluline neljapäeval, 14. juunil kell 7.45:

- Ukraina õhutõrje hävitas öösel 20 Shahed drooni ning ühe tiibraketi, kuid kolm raketti tabasid tööstuspiirkonda Dnipropetrovski oblastis;

- Öösel oli kuulda plahvatusi Harkivis, Odessas ja Krõvõi Rihis;

- Lääneriikide allikad: Ukraina väed on vabastanud vähemalt neli küla ja edenenud seitse kilomeetrit.

Ukraina õhutõrje hävitas öösel 20 Shahed drooni

Ukraina õhuväe teatel hävitas õhutõrje öösel 20 Vene Shahed drooni. Kokku kasutasid Vene väed Ukraina vastu 20 drooni ehk kõik droonid tulistati alla. Samuti tulistati alla üks Kh-101/Kh-555 tiibrakett ning luuredroon Orlan-10.

Ukraina väitel tulistas Vene õhuvägi Ukraina pihta kokku neli tiibraketti ehk kolme raketti ei suutnud õhutõrje maha võtta ning need tabasid Dnipropetrovski oblastis tööstuspiirkonda. Selles oblastis asub ka Krõvõi Rihi linn, kust tuli varem teateid plahvatustest.

Öösel oli kuulda plahvatusi Harkivis, Odessas ja Krõvõi Rihis

Ukraina Suspilne teatel ründas Venemaa öösel Ukrainat droonidega ning plahvatusi oli kuulda nii Harkivis, Odessas kui ka Krõvõi Rihis. Öösel kehtestati mitmel pool Ukrainas õhuhäire.

Lääneriikide allikad: Ukraina väed on vabastanud vähemalt neli küla

Briti telekanal Sky News teatas lääneriikide ametiisikute hinnangutele toetudes, et Ukraina väed on senise vastupealetungioperatsiooni käigus vabastanud vähemalt neli küla, olles jõudnud edasi seitse kilomeetrit. Samad allikad rõhutasid, et veel on liiga vara hinnata kas Ukraina vastupealetung on edukas või mitte. Seniseid rünnakud on toimunud aeglaselt tulenevalt miiniväljadest ja teistest tõketest.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas juba esmaspäeval kokku seitsme asula vabastamisest..

Samas Briti lehe The Guardianiga suhelnud allikad rõhutas, et Ukraina väed on kandnud vastupealetungil suuri kaotusi ning edenemine Vene vägede põhiliini suunas on aeglane. Üks nendest allikatest hindas, et rasket võitlust koos suurte kaotustega võib oodata veel mitmeks järgmiseks kuuks.

Kadõrov: Delimhanov on elus

Venemaa Tšetšeenia vabariigi juht Ramzan Kadõrov teatas kolmapäeva õhtul Telegrami kaudu, et Ukrainas levivad väited Adam Delimhanovi hukkumisest ei pea paika ning Delimhanov on elus.

Kolmapäeval teatas Vene Zvezda TV Adam Delimhanovi vigasaamisest Ukraina rindel, üks Ukraina allikas samas väitis mehe hukkumist. Adam Delimhanov on Kadõrovi nõbu.