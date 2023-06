Oluline kolmapäeval, 14. juunil kell 12.59:

- Ukrainas sai haavata või surma Kadõrovi parem käsi Adam Delimhanov;

- Venemaa raketirünnakus Donetski oblastile hukkus kolm inimest;

- Vene väed ründasid öösel Odessat Kalibr rakettidega, rünnakus hukkus kolm inimest;

- Venemaa viis Berdjanskisse 20 täiendavat helikopterit.

- Zelenski: Krõvõi Rihi tabanud rakettides oli välisriikidest pärit komponente;

- Putin: Vene väed said 6000 vabatahtlikku;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 17 suurtükisüsteemi, 11 soomusmasinat ja 680 sõdurit.

Ukrainas sai haavata või surma Kadõrovi parem käsi Adam Delimhanov

Vene allikad teatasid tšetseeni Adam Delimhanovi haavatasaamisest, kirjutas Vene opositsiooniline väljaanne Meduza. Delimhanov on Vene riigiduuma saadik. Riigiduuma teatas mehe haavatasaamisest, kuid ei täpsustanud, et kus ja millal see toimus. Ukraina allikad teatasid samas, et Adam Delimhanovi kolonn sattus tulerünnaku alla okupeeritud Zaporižžja oblastis ning Delimhanov ise koos veel 200 inimesega olevat rünnakus hukkunud.

Vene ja Ukraina allikate väidetele ei ole praegu kinnitust. Tšetseenia juht Ramzan Kadõrov samas teatas kolmapäeval Telegrami kaudu, et soovib Ukraina luurelt rünnaku koordinaate. Koordinaate vajab Kadõrov enda sõnul oma lähedase võitluskaaslase leidmiseks. Tšetseeniat juhtiv Kadõrov lubas koordinaatide eest anda hinnalise vaevatasu.

Adam Delimhanov on Ramzan Kadõrovi nõbu.

Kirovohradi oblastis sai Vene droonirünnakus taristuobjekt kahju

Kirovohradi oblasti sõjalise administratsiooni juht Andri Raikovõtš teatas, et Vene droonirünnakus sai öösel viga üks taristuobjekt Svitlovodskis. Kirovohradi oblast paikneb Ukraina keskosas, Dnipro jõe paremkaldal.

Venemaa raketirünnakus Donetski oblastile hukkus kolm inimest

Donetski oblasti sõjalise administratsiooni juhi Pavlo Kõrõlenko teatel pommitasid Vene väed Kramatorskit ja Kostjantõnivkas varahommikul rakettidega. Rünnaku tõttu hukkus üks vanem naine Kostjantõnivkas ning kaks meest Kramatorskis.

Ukraina õhuvägi: tulistasime alla üheksa Vene drooni kümnest

Ukraina õhuväe teatel kasutasid Vene väed öösel Ukraina vastu nelja Kalibr raketti ja kümmet Shahed 136/131 drooni. Rakettidest kolm ja droonidest üheksa tulistas Ukraina õhutõrje alla. Lisaks kasutasid Vene väed Ukraina sõnul ka kuut Kh-22 tiibraketti. Selle rünnaku tagajärjed on alles väljaselgitamisel.

Vene väed ründasid Odessat Kalibr rakettidega

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna teatel ründas Venemaa Lõuna-Ukrainas asuvat Odessa linna Kalibr tiibrakettidega. Esialgsetel andmetel tulistas Ukraina õhutõrje alla kaks raketti. Rünnaku tõttu on tulekahju äripiirkonnas ning kannatada sai ühe jaeketi ladu.

Kokku kasutas Venemaa Odessa ründamisel nelja Kalibr raketti. Venemaa rünnaku tõttu sai kolm laotöötajat surma, teatas lõunaringkond hiljem.

Kella viiest hommikul algas mitmes Ukraina idapoolses oblastis õhuhäire.

Eraldiseisvalt teatas Krõvõi Rihi sõjalise administratsiooni juht Oleksandr Vilkul, et linnas on hiljutise Vene raketirünnaku tõttu tõusnud hukkunute arv 12ni. Veel hiljuti oli teada, et raketirünnakus eluhoonele hukkus 11 inimest.

Venemaa viis Berdjanskisse 20 täiendavat helikopterit

Vene väed tõid Ukraina vastupealetungi tõttu okupeeritud Berdjanskisse 20 täiendavat sõjahelikopterit, kirjutas Radio Svoboda (RFE/RL) tuginedes Planet Labs satelliitpiltidele. 13. juuni seisuga on lennuväljal näha vähemalt 27 helikopterit, millest enamik 31. mai seisuga tehtud satelliitpiltidel ei esinenud.

Sõjandusekspert Mõhhailo Žirohhov ütles Radio Svobodale, et satelliitpiltide kohaselt tundub nagu Berdjanski lennuvälja kasutatakse praegu Krimmis paiknevate üksuste eesmise lennuväljana. Žirohhovi sõnul saavad Vene väed Berdjanskis asuvaid helikoptereid kasutada muuhulgas haavatute ja tehnika ning isikkoosseisu transpordiks.

Satellitpilti Berdjanski lennuväljast koos selgitustega jagas Twitteris Brady Africk.

Russian helicopters, new revetments, and a recently damaged structure are visible in new satellite imagery of Russian-occupied Berdyansk airport. pic.twitter.com/gfq0WbA5yJ — Brady Africk (@bradyafr) June 13, 2023

Venemaa ei lubanud sadadel inimestel üleujutuste aladel evakueeruda

Ukraina rahvusliku vastupanu keskuse teatel ei lubanud Vene okupatsioonivõimud peale Kahhovka hüdroelektrijaama veehoidla hävitamist sadadel inimestel Dnipro vasakkaldal evakueeruda.

Keskus väitis, et Vene okupatsiooniväed ei aidanud üleujutustes rängalt kannatada saanud Oleškivi elanikke, mis on Genfi konventsioonidega vastuolus. Väidetavalt ei lubanud okupatsiooniväed linnast välja inimesi, kel puudus Vene Föderatsiooni pass. Samas saab selle passi ainult okupeeritud Skadovskis, kuhu need inimesed samuti ei saanud minna.

Esmaspäeval tehtud pilt Vene raketirünnaku tagajärgedest Krõvõi Rihis Autor/allikas: SCANPIX/Stas Yurchenko/AFP

Zelenski: Krõvõi Rihi tabanud rakettides oli välisriikidest pärit komponente

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väitis oma õhtuses videopöördumises, et Krõvõi Rihi linnas eluhoonet tabanud Vene raketis oli 50 välisriikidest pärit komponenti. Mitmed komponendid pärinevad riikidest, mis toetavad Ukrainat sõjas Venemaa vastu. Vene raketirünnakus Krõvõi Rihile hukkus 11 inimest ja rohkem kui 30 inimest sai viga.

Putin: Vene väed said 6000 vabatahtlikku

Vene president Vladimir Putin teatas eilsel kohtumisel sõjablogijatega, et Vene väed on värvanud 150 000 sõdurit ning ning koos vabatahtlikega on kokku värvatud 156 000 inimest, vahendas Gazeta.ru. Seega said Vene väed 6000 vabatahtlikku. CIA Factbooki kohaselt elab Venemaal 2023. aastal ligikaudu 141,6 miljonit inimest.

Putin tunnistas samal kohtumisel, et Vene väed on Ukraina vastupealetungi käigus kaotanud 54 tanki. Samuti ütles Putin kohtumisel, et Venemaa ei pea kehtestama sõjaseadust.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 17 suurtükisüsteemi ja 680 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 217330 (võrdlus eelmise päevaga + 680);

- tankid 3943 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 7653 (+11);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 300 (+0);

- suurtükisüsteemid 3783 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 603 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 364 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 3324 (+15);

- tiibraketid 1196 (+13);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6482 (+9);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 516 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.