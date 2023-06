Sõja 477. päev: Ukraina teatas edusammudest Bahmuti lähistel

Oluline neljapäeval, 14. juunil kell 20.40:

- Ukraina teatas edusammudest Bahmuti lähistel, lahingud jätkuvad ka Makarivka küla lähistel lõunarindel;

- Norra ja Taani annetavad üheskoos 9000 suurtükimürsku Ukrainale;

- Krimmi tabas taas droonirünnak;

- Reuters: Ukraina kasutab vastupealetungis vaid kolme brigaadi tosinast;

- Ukraina õhutõrje hävitas öösel 20 Shahedi drooni ning ühe tiibraketi, kuid kolm raketti tabasid tööstuspiirkonda Dnipropetrovski oblastis;

- Öösel oli kuulda plahvatusi Harkivis, Odessas ja Krõvõi Rihis;

- Lääneriikide allikad: Ukraina väed on vabastanud vähemalt neli küla ja edenenud seitse kilomeetrit;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 10 suurtükisüsteemi, 12 tanki ja 580 sõdurit.

Meedia: Taani ja Holland rahastavad 14 Leopard 2 tanki ostu Ukrainale

Taani, Holland ja Saksa kaitsekontsern Rheinmetall AG sõlmisid lepingu 14 Leopard 2 tanki tarnimiseks Ukrainale, vahendas neljapäeval ärileht Handelsblatt.

"Ukraina saab oma läänepartneritelt järjekordsed Leopard 2 tankid. Handelsblatt sai NATO allikatest teada, et Taani ja Holland on rahastanud 14 tanki ostu, mida Rheinmetall tarnib," märgib leht.

Tehing hõlmas ka Saksamaa valitsust, mis andis loa nende relvade ekspordiks.

Eeldatakse, et esimesed tankid sellest partiist tarnitakse Ukrainasse 2024. aasta jaanuaris ning ülejäänud jõuavad kohale 2024. aasta jooksul.

Bundeswehri peamine lahingutank Leopard 2 on ka Austria, Ungari, Poola, Türgi, Norra, Rootsi, Šveitsi, Hispaania, Taani, Kreeka ja Soome relvastuses. Tankil on palju modifikatsioone ja seda on 1979. aastast toodetud kokku üle 3600. Tanki kaks peamist varianti on Leopard 2A4 ja täiustatud Leopard 2A5, vahendas BNS.

Austin: Ukraina suudab kahjustatud sõjatehnika taastada ja saata tagasi rindele

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles, et Kiievil on olemas võimekus taastatud kahjustatud sõjatehnika ja saata see siis tagasi rindele. USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles, et Ukraina teeb vasturünnakus pidevalt edusamme, kuid hoiatas, et tegemist on raske võitlusega, vahendas CNN.

Ukraina toetajad kohtusid neljapäeval NATO peakorteris Brüsselis, et arutada Kiievile uute relvade tarnimist.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov nimetas "väga oluliseks uudiseks" progressi nende riikide koalitsioonis, kes on valmis pakkuma väljaõpet Ukraina pilootidele F-16 hävitajatel.

Hollandi minister Kajsa Ollongren ütles, et väljaõppega loodetakse alustada sel suvel. Tema sõnul on kavas ka luua koolituskeskus Ukraina naaberriiki Ida-Euroopas.

Reuters: Ukraina kasutab vastupealetungis vaid kolme brigaadi tosinast

Venemaa agressioonisõja käiku tähelepanelikult jälgiv Poola sõjaanalüütik Konrad Muzyka ütles, et Kagu-Ukrainas osales vastupealetungis tosinast brigaadist vaid kolm.

Väidetavalt on Ukraina vastupealetung kujunemisjärgus, kuid peamine katsumus seisab alles ees, sest Ukraina relvajõud on Venemaa peamisest kaitseliinist mõningasel kaugusel ning suurem osa pealetungiks ette valmistatud üksustest on endiselt valmisoleku seisundis.

Uudisteagentuuri Reuters kohaselt on Ukraina pärast seda, kui vallutas tagasi Hersoni ja septembris osa Harkivi oblastit ning sundis Vene okupatsiooniväe mullu aprillis Kiievi alt taganema, valmistunud vastupealetungiks vähemalt kuus kuud.

Analüütikute sõnul on sõjavägi loonud operatsiooni jaoks 12 soomusbrigaadi, neist üheksa on välja õpetatud ja varustatud läänes. Brigaadi koosseisu kuulub tavaliselt 3500 kuni 4000 meest.

Podoljak: Ukraina ei ole päris suurvastupealetungi veel alustanud

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljak märkis neljapäeval, et Ukraina ei ole veel päris suurvastupealetungi alustanud.

Nõunik märkis, et sõja praegust järku võib iseloomustada kui Ukraina kaitseväe katsetamist kogu tohutul rindejoonel.

"Venemaa on koondanud sinna kõik, mille saab koondada, ja püüab täna vastu pidada, sest saab aru, et niipea, kui see kuskil, ühes või teises suunas või korraga mitmes suunas järgi annab, läheb kõik edasi nagu Harkivi oblastis või kusagil mujal veel, ja see toob kaasa juba maalihked, nagu nad ütlevad, negatiivse pealetungi," rõhutas Podoljak.

Sellega seoses nimetes ta Ukraina kaitseväe praegused eesmärgid: esiteks, hävitada võimalikult palju mobiliseerituid ja teiseks hävitada võimalikult palju Venemaa tehnikat. "Ma räägin ausalt, nii palju kui võimalik, et lisada Vene armeele psühholoogilist survet," ütles Podoljak.

Podoljak ütles, et Ukraina relvajõud tegelevad praegu nimelt hävitamisega ja liiguvad "testrežiimis" järk-järgult edasi.

Podoljak nimetas veel ühe komponendi, mis viitab sellele, et jutt ei ole konkreetsest rünnakusuunast.

"Ukraina näitab, milline on tänapäeva sõda. Ta ründab korraga mitmes suunas," rõhutas Podoljak.

USA, Suurbritannia, Holland ja Taani saadavad Ukrainasse sadu õhutõrjerakette

USA, Suurbritannia, Holland ja Taani teatasid et teevad koostööd sõjalise varustuse tarnimises Ukrainale. Koostööd tehakse ka rakettide tarnimisel. Briti valitsuse teatel on riigid tarnimist juba alustanud ja see peaks lõpule jõudma mõne nädala pärast, vahendas The Guardian.

ÜRO: olukord Zaporižžja tuumajaamas on tõsine

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi saabus neljapäeval Zaporižžja tuumajaama. Zaporižžja tuumajaam on praegu Vene vägede valduses.

Grossi ütles neljapäeval, et olukord Venemaa okupeeritud Zaporižžja tuumaelektrijaamas Ukrainas on pärast Kahhovka tammi purustamist tõsine, kuid seda stabiliseeritakse.

"Ühelt poolt näeme, et olukord on tõsine, tagajärjed (seoses tammi hävimisega) on olemas ja need on reaalsed. Samas võetakse tarvitusele abinõusid olukorra stabiliseerimiseks," ütles Grossi.

Rafael Grossi on varem okupeeritud tuumajaama kaks korda külastanud. Zaporižžja tuumajaama reaktorid ei tooda praegu elektrit, kuid vajavad siiski jahutusvett. Jahutusvee varustus sõltus omakorda reservuaarist, mis sai varem vee Kahhovka veehoidlast. Veehoidla on peale Kahhovka hüdroelektrijaama tammi hävitamist kaotanud suure osa oma senisest veest.

IAEA peadirektor kohtus teisipäeval Kiievis Ukraina presidendiga.

Timely conversation with #Ukraine President @ZelenskyyUa on the eve of my visit to #Zaporizhzhya nuclear power plant where I will assess the situation after the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. pic.twitter.com/kRDrfIAVoe — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 13, 2023

Jaapan võib saata USA-le suurtükimoona Ukraina abistamiseks

Jaapan on kõnelustes Ameerika Ühendriikidega saatmaks USA-le 155mm kaliibriga suurtükimoona. See on mõeldud USA varude täiendamiseks, mille najalt USA saab omakorda Ukrainale 155mm kaliibriga suurtükimoona saata, vahendas Reuters. Moonaarutelu aluseks on 2016. aasta lepe kahe riigi vahel, mille kohaselt jagavad kaks riiki pikaajalise julgeolekuleppe alusel laskemoona.

Ukraina teatas edusammudest Bahmuti lähistel

Ukraina kaitsejõudude peastaabi esindaja Andri Kovalov teatas neljapäeval, et Ukraina väed jätkavad oma pealetungi lõuna- ja idarindel. Kovalovi sõnul toimuvad Bahmuti kandis ägedad lahingud ning Ukraina väed tegid ründeoperatsiooni Rozdolivka-Krasnopolivka (Soledarist põhja pool) ja Berhhivka-Jahhidne suunal (Bahmuti linnas põhja pool) ning olid edukad.

Zaporižžja oblasti rindel jätkuvad lahingud Makarivka küla lähistel Berdjanski suunal, lisas Kovalov. Kovalov rõhutas, et seal kus võitlevad Ukraina sõdurid pole kaotatud ühtegi positsiooni, vahendas CNN.

Ukraina soomuk idarindel Tšassiv Jaris Autor/allikas: SCANPIX/Nicolas Cleuet/Le Pictorium Agency via ZUMA Press

Norra ja Taani annetavad üheskoos 9000 suurtükimürsku Ukrainale

Norra kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Norra ja Taani on otsustanud ühiselt saata Ukrainale 9000 suurtükimürsku. Norra poolt tulevad mürsukestad ning Taanilt sütikud ja lõhkeaine. Norra annetab Ukrainale ka 7000 mürsku enda varudest, mis on juba Ukrainasse saadetud. Norra kaitseministri Bjørn Arild Grami sõnul teeb Norra Taaniga koostööd, et Ukraina saaks võimalikult kiiresti suurtükimoona.

Norra on varem annetanud Ukrainale 20 000 suurtükimürsku.

Krimmi tabas taas droonirünnak

Okupeeritud Krimmi okupatsiooniadministratsiooni juht Sergei Aksjonov teatas neljapäeva hommikul droonirünnakust Krimmi vastu. Aksjonov väitis, et kuus drooni tulistas Vene õhutõrje alla ning kolm drooni tõid taevast alla Vene elektroonilise sõjapidamise vahendid.

Ukraina õhutõrje hävitas öösel 20 Shahedi drooni

Ukraina õhuväe teatel hävitas õhutõrje öösel 20 Vene Shahedi drooni. Kokku kasutasid Vene väed Ukraina vastu 20 drooni ehk kõik droonid tulistati alla. Samuti tulistati alla üks Kh-101/Kh-555 tiibrakett ning luuredroon Orlan-10.

Ukraina väitel tulistas Vene õhuvägi Ukraina pihta kokku neli tiibraketti ehk kolme raketti ei suutnud õhutõrje maha võtta ning need tabasid Dnipropetrovski oblastis tööstuspiirkonda. Selles oblastis asub ka Krõvõi Rihi linn, kust tuli varem teateid plahvatustest.

Dnipropetrovski oblasti kuberneri Serhi Lõsaki sõnul sai Krõvõi Rihi rünnakus üks 38-aastane mees viga.

Öösel oli kuulda plahvatusi Harkivis, Odessas ja Krõvõi Rihis

Ukraina Suspilne teatel ründas Venemaa öösel Ukrainat droonidega ning plahvatusi oli kuulda nii Harkivis, Odessas kui ka Krõvõi Rihis. Öösel oli mitmel pool Ukrainas õhuhäire.

Lääneriikide allikad: Ukraina väed on vabastanud vähemalt neli küla

Briti telekanal Sky News teatas lääneriikide ametiisikute hinnangutele toetudes, et Ukraina väed on senise vastupealetungioperatsiooni käigus vabastanud vähemalt neli küla, olles jõudnud edasi seitse kilomeetrit. Samad allikad rõhutasid, et veel on liiga vara hinnata, kas Ukraina vastupealetung on edukas või mitte. Seniseid rünnakud on toimunud aeglaselt tulenevalt miiniväljadest ja teistest tõketest.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas juba esmaspäeval kokku seitsme asula vabastamisest.

Samas Briti lehe The Guardianiga suhelnud allikad rõhutasid, et Ukraina väed on kandnud vastupealetungil suuri kaotusi ning edenemine Vene vägede põhiliini suunas on aeglane. Üks nendest allikatest hindas, et rasket võitlust koos suurte kaotustega võib oodata veel mitmeks järgmiseks kuuks.

Kadõrov: Delimhanov on elus

Venemaa Tšetšeenia vabariigi juht Ramzan Kadõrov teatas kolmapäeva õhtul Telegrami kaudu, et Ukrainas levivad väited Adam Delimhanovi hukkumisest ei pea paika ning Delimhanov on elus.

Kolmapäeval teatas Vene Zvezda TV Adam Delimhanovi vigasaamisest Ukraina rindel, üks Ukraina allikas samas väitis mehe hukkumist. Adam Delimhanov on Kadõrovi nõbu.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 12 tanki ja 580 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 217910 (võrdlus eelmise päevaga + 580);

- tankid 3955 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 7667 (+14);

- lennukid 314 (+0);

- kopterid 301 (+1);

- suurtükisüsteemid 3793 (+10);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 604 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 364 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 3333 (+9);

- tiibraketid 1199 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 6506 (+24);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 519 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.