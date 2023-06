ERJK: SALK-i nõu erakondadele võib olla küll keelatud annetus

"Võttes arvesse seda, mis ajalehes oli avaldatud ja mida ütleb seadus, siis komisjoni liikmetel ikkagi tekkis see tunne, et selline uuringute tellimine, nende tulemuste jagamine, nende tulemuste analüüsimine ja selle alusel soovituste jagamine võiks kvalifitseeruda teenuse osutamiseks," ütles Oviir pärast neljapäeval toimunud komisjoni istungit ERR-ile.

"Sellist teenust pakuvad ju päris paljud ettevõtted turul. Nii et ütelda, et nüüd oleks ühel puhul teenus kuidagi ühtemoodi ja teisel puhul, kui seda pakub MTÜ, siis on teistmoodi, siis see meie hinnanguga kokku ei lähe. Komisjon praegu ikkagi on seisukohal, et see pigem on teenuse osutamine seaduse mõttes," lisas ta.

Oviir märkis, et kuna komisjon ei saa teha otsuseid ajaleheartikli pinnalt, siis otsustas komisjon saata päringud kõigile artiklis mainitud erakondadele - eelkõige Reformierakonnale, Eesti 200-le ja Sotsiaaldemokraatidele, aga ka Isamaale, Keskerakonnale ja Parempoolsetele.

"Küsime nende käest, kas nad kinnitavad, et nad on saanud uuringu tulemusi, mil määral nad seda on saanud. Küsime ka seda, et milliseid teenuseid nad on läbi analüüsi ja soovituste veel saanud. Ja küsime kas nad on selle teenuse eest maksnud," ütles Oviir.

Oviir märkis, et kui selgub, et erakonnad või mõni erakond on sellise teenuse saanud ja ei ole samas selle eest tasunud, siis kvalifitseerub see keelatud annetuseks, mis tuleb erakonnaseaduse järgi annetajale, ehk antud juhul SALK-ile, tagastada. Sest juriidiliste isikute annetused erakondadele on Eestis keelatud.

"Kui tegemist on keelatud annetusega, siis me teeme ettekirjutuse keelatud annetuse tagastamiseks," sõnas Oviir.

Eesti Ekspress avaldas kaks nädalat tagasi artikli, milles keskendus sellele, kuidas SALK eesotsas tuntud ettevõtjatega proovis valimistulemusi mõjutada, eesmärgiga aidata Reformierakonnal, Eesti 200-l ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal valimistel edu saavutada.