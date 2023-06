Aseminister: Ukraina väed on mitmel suunal kuni kaks kilomeetrit edenenud

Ukraina väed on mitmel suunal kuni kaks kilomeetrit edasi liikunud, kuid seisavad silmitsi tugeva vastupanuga, ütles asekaitseminister Hanna Maliar reedese lahingupäeva kokkuvõtteks.

Oluline laupäeval, 17. juunil kell 6.58:

- Ukraina väed on mitmel suunal kuni kaks kilomeetrit edenenud

- Ukraina juutide konföderatsioon: Ukrainas praktiliselt pole neonatsismi

Maliari sõnul viivad Ukraina väed läbi nii pealetungi- kui ka kaitseoperatsioone ja saavutavad osalist edu. Nendes sektorites, kus Ukraina on kaitsepositsioonil, on nad kaotanud ainult ühe positsiooni.

Aseminister lisas, et lõunas on Ukraina samaaegselt peale tunginud mitmes suunas. Venelased aga tugevdavad oletatavasti Berdjanski ja Mariupoli ümbrust.

"Praktiliselt kõigil aladel ja suundadel, kus meie üksused lõunas edasi liiguvad, saavutavad nad taktikalist edu," lausus Maliard.

Idas viivad Vene väed Ukraina vägede tõrjumiseks läbi mitmeid rünnakuoperatsioone. Moskva on viimasel ajal koondanud vägesid muudest paikadest Bahmuti suunale.

Ta lisas, et Ukraina vägede käes on linna ümbritsevad peamised kõrgendikud ja nad jätkavad lokaliseeritud pealetunge. Vaenutegevuse intensiivsus Bahmuti ümber on viimasel ajal mõnevõrra vähenenud.

Venemaa juht Vladimir Putin ütles reedel Peterburi majandusfoorumil, et Zelenski ei ole juut ja ta teeks juutidele häbi.

Ukraina juudi konföderatsioon vastas sellele teatega, et Zelenski on juht, kes annab oma julgusega eeskuju oma rahvale ja kogu maailmale ning ta on kangelane kogu Ukraina rahva jaoks, mille hulka kuuluvad loomulikult ka juudid.

Putin kordas Peterburis ka eesmärki Ukraina denatsifitseerida. Selle kohta märkis konföderatsioon, et tänapäevases Ukrainas ei ole neonatsismi, ammugi riigi tasandil.

"Antisemitism on juba üks madalamaid Euroopas ja pärast 24. veebruari 2022 seda praktiliselt enam ei täheldatagi," teatas ühing.