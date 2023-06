Blinken: teated peatsest kokkuleppest Iraaniga ei ole õiged

"Mis puudutab Iraani, siis mõned ülevaated, mida oleme näinud tuumaküsimusi käsitleva kokkuleppe või kinnipeetavate kohta, lihtsalt ei ole täpsed ega vasta tõele," vastas Blinken, kui temalt küsiti Omaani vahendatud läbirääkimiste kohta.

Iraan teatas esmaspäeval, et peab Omaani Sultanaadi kaudu kaudseid läbirääkimisi USA-ga, kusjuures kõne all on tuumaküsimused, USA sanktsioonid ja kinnipeetavad. Sellest tõukuvalt kõlasid väited, et aastaid otseseid läbirääkimisi mitte pidanud pooled võivad peatselt mingi kokkuleppeni jõuda.

"Tervitame Omaani ametnike jõupingutusi ja me vahetasime selle vahendaja kaudu teise poolega sõnumeid USA sanktsioonide kõrvaldamise osas," ütles Iraani välisministeeriumi esindaja Nasser Kanani esmaspäeval.

"Me pole kunagi diplomaatilisi protsesse peatanud," lisas ta, märkides, et kõnelused pole olnud saladus.

Pooled pole suutnud kahe aasta jooksul jõuda kokkuleppele 2015. aasta tuumakokkuleppe taaselustamiseks, mis on USA praeguse presidendi Joe Bideni soov. Bideni eelkäija Donald Trump lahkus tuumaleppest 2018. aastal ning selle järel on Teheran oma tuumatööstust jõudsalt edendanud.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei kordas eelmisel nädalal, et riik ei kavatse tuumarelva soetada.

Khameini ütles, et USAga on võimalik kokkuleppeid sõlmida, kui need ei muuda olemasolevat tuumatööstuse infrastruktuuri.

Kanani rääkis aga esmaspäeval võimalikust peatsest vangide vahetusest.

Iraanis peetakse kinni vähemalt kolme iraani päritolu ameeriklast, sealhulgas ärimees Siamak Namazi, kes vahistati 2015. aasta oktoobris ja mõisteti luuramise eest kümneks aastaks vangi.