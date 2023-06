Pühapäev toob Lääne- ja Lõuna-Eestis paiguti vihma

Pühapäeva öö on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega, mujal vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Liivi lahe ümbruses sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12, põhjarannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Hommik on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ning kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Mujal on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 12, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Päev on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma, võib äikest olla. Mujal Eestis püsib vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 5 kuni 10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 29, rannikul kohati ja sajupilvede all 17 kuni 20 kraadi.

Õhtu on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma, võib äikest olla, mujal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 8, puhanguti 11, põhjarannikul kuni 14 meetrit seukndis. Sooja on 22 kuni 26, rannikul ja kohati sajupilvede all 17 kuni 19 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib Eesti kohal kuum õhumass. Eesti lääne- ja lõunaserva jõuab aeg-ajalt üksikuid vihmahooge, mujal sajule eriti lootust pole. Alles nädala teine pool võib tuua muutuse niiskema ilma kasuks. Öised miinimumid jäävad 12 kuni 17 kraadi vahele, päevased maksimumid tõusevad 23 kuni 29, teisipäeval ja kolmapäeval ka 30 kraadi ümbrusesse, mõnel pool rannikul jääb õhutemperatuur 20 kraadi juurde.