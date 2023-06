Opositsioon heidab koalitsioonile ette abieluküsimuses debati puudumist

Pea 10 aastat väldanud poliitiline vaidlus kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise üle päädis teisipäeval perekonnaseaduse muutmisega, mis toob samast soost paaridele õigused abiellumiseks ja lapsendamiseks.

"Ma olen väga rõõmus, ma arvan, et see on väga õnnelik hetk paljudele Eesti inimestele ja selleks me siin riigikogus olemegi, et teha Eesti inimesed õnnelikumaks," ütles riigikogu õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets (SDE). "Võib-olla jah, võib nõus olla, et pisut kiirustades on [seadus vastu võetud], aga ei tahtnud kuidagimoodi venitada seda väga valusat diskussiooni."

EKRE aseesimehe Mart Helme sõnul defineeritakse abielu nüüd millekski, mida see ajalooliselt kunagi olnud ei ole. Tema sõnul viib seaduse vastuvõtmine demokraatia kadumiseni ning koalitsioon saab nii-öelda teerulli meetodiks indu juurde.

"Mis debatt siin oli? Me istusime siin ju opositsiooniga üksinda, koalitsiooni siin saalis ei olnud. Välja arvatud ainult juhtudel, kui tuli hääletada. See ei ole mingisugune poliitiline debatt, see ei ole intellektuaalne debatt, see ei ole juriidiline debatt, see ei ole mitte midagi. See on lihtsalt tankiga ülesõitmine ja oma tahte kehtestamine. Demokraatiast on asi väga kaugel juba," sõnas Helme.

Keskerakonna fraktsiooni juht Tanel Kiik nentis, et erakond oli sunnitud eelnõu vastu hääletama, hoolimata sellest, et mõni liige soovinuks seda toetada.

"Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni enamus selgelt ei toeta abieluvõrdsuse kehtestamist, küll aga minu isiklik seisukoht on, et abieluvõrdsus on samm õiges suunas. Samal ajal see konkreetne eelnõu oli seotud valitsuse usaldushääletusega, mis tähendab et ükski opositsioonierakond ei saa praeguses olukorras toetada valitsust," ütles Kiik.

Ainsana jättis hääletamata reformierakondlane Aivar Sõerd, kes üle-eelmises riigikogu koosseisus hääletas kooseluseaduse vastu. Tema sõnul ei tasu samast soost inimeste abielu küll üle tähtsustada, ent ühiskonda see lõhestab.

"Muid variante polnud. Ma lähtusin oma väärtushinnangutest ja tõekspidamistest. Täit selgust, mis probleemi ikkagi lahendatakse, seda ei ole ja ma arvan, et see ei ole ka meil Eesti riigis kõige tähtsam asi, mida lahendada," ütles Sõerd.

Peaminister Kaja Kallase (RE) sõnul oleme nüüd üks võrdsete seas, eriti meile oluliste partnerite seas. "See viib meid kindlasti Põhjamaade ja teiste demokraatlike riikide perre, kes tunnistavad kõikide inimeste võrdset õigust abielluda ja selle üle on äärmiselt hea meel."

"Eks kõik ju mõtlevad sellel suunal ka. On ju muidugi Ungaris ja Poolas teistsugused vaated, aga üldiselt ka teised Ida-Euroopa riigid mõtlevad ju selles suunas," ütles Kallas.

Kolmapäevase hääletusega saab Eestist Sloveenia järel teine Ida-Euroopa riik, kus samast soost paarid abielluda saavad. Seadus jõustub uuest aastast.