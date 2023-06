Riigikogu juhatus asub otsima lahendust opositsiooni sadadele arupärimistele

Riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) ütles, et sadade eelnõude ja arupärimiste saatuse osas tuleks otsida opositsiooniga kompromissi.

"Minu huvides oleks kindlasti leida opositsioonierakondadega kompromiss selleks, et me saaksime sügisel liikuda edasi nii, et parlament saaks teha sisulist tööd ja et need eelnõud ja arupärimised ei takistaks parlamendi tööd. Või juhul, kui need on äärmiselt olulised ja tähelepanuväärsed eelnõud ja arupärimised, siis nad oleksid parlamendi menetluses edasi," rääkis Hussar.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et kompromissi oleks pidanud opositsiooniga otsima varem.

"Kus see kompromiss on, kui koalitsioon tegi ära kõik, mida ta tahtis. Tegi seda jõuvõtteid kasutades, sai kätte, mida ta tahtis ja istub maha ja ütleb, et hakkame nüüd headeks või? Ei hakka. Kompromissikoht oli ikka enne, siis kui neid eelnõusid menetleti," rääkis Helme.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ei näe põhjust, miks peaks eelnõusid tagasi võtma.

"Me oleme eeldanud, et töö käib parlamendi kodukorraseaduse järgi. Küsimus on, milline on enamuse tõlgenduspraktika sellele. Ma ei näe mingit põhjust, miks parlamendis ei peaks menetlema näiteks seaduseelnõud, mille ma ise sisse andsin, et korduvatele kriminaalkurjategijatele kodakondsust ei peaks andma," selgitas Reinsalu.

Mais esitas opositsioon riigikogu menetlusse sadu eelnõusid ning ligi 600 arupärimist, millele vastamiseks on ministritel seaduse järgi aega 20 istungipäeva. Järgmine istungjärk algab aga septembris. Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (RE) lubas teha teisipäevasel juhatuse nõupidamisel ettepaneku, et ministrid vastaksid arupärimistele kirjalikult.

"Kui füüsiliselt ei ole võimalik – ja opositsiooni eesmärk ongi olnud see, et füüsiliselt ei oleks riigikogul võimalik neile tähtaegselt vastata –, mida me siis teha saame? Me ei saagi vastata neile sellel tähtajal, mida põhiseadus ette näeb. Võimalik alternatiiv on kirjalik vastus. Siis nad on saanud vähemalt vastuse," rääkis Kivimägi.

Tema sõnul on koalitsioon valmis erakorralisteks istungjärkudest, kuid tema sõnul vaid siis, kui seal osaleb opositsiooni poolt vähemalt 35 riigikogu liiget.