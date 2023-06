Kolmapäev püsib 30-kraadise soojaga

Kolmapäeva öösel on pilvi vähe ja ilm kuiv. Mõnel pool tekib aga udu. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi.

Hommik on laialdaselt selge, ida pool on hõredalt pilvi, aga sadu need tõenäoliselt anda ei suuda. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Päeval on nii päikest kui ka pilverünki, aga suuremat sadu neist ei tule. Pärastlõunal on küll võimalus, et üksikutes paikades tuleb lühiajaline vihmahoog, aga sajuhulk on sel juhul väike. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhusooja on 25 kuni 30, rannikul kohati 20 kraadi ümber.

Õhtul on nii selget taevast kui ka pilverünki. Virumaale võib üksik üürike sajuhoog eksida. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 22 kuni 27 kraadi, vaid rannikul jääb kohati 20 kraadi lähedale.

Neljapäevaks toob madalrõhulohk vihma. Sadu peaks küll igasse maanurka jõudma, kuid kõikjale piisavalt niiskust anda ei suuda. Millimeeter-kaks praegustes oludes kindlasti maad kasta ei suuda, kuid kümne millimeetri jagu vihmavett toob ehk üürikese leevenduse. Vihmahood tõmbavad palavuse pisut tagasi.