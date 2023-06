Kõlvarti sõnul pole Linnahalli täielik säilitamine võimalik

Kuigi Linnahalli renoveerimise plaanid on ajas muutunud, on eesmärk endine – kesklinna piiril peab olema nüüdisaegne kontserdisaal ja rahvusvaheline konverentsikeskus. Kui palju ja milline osa lammutatakse, on praegu veel teadmata.

"Tänaseks on küsimus isegi pigem selles, kui palju Linnahallist on võimalik säilitada. Ma arvan, et igal juhul võiks eesmärgiks olla Linnahalli funktsionaalsuse säilitamine. Kui palju sellest saab füüsiliselt säilitada – selleks on vaja kõigepealt teha täiendav analüüs - kahjuks juba praegune seis näitab, et täies ulatuses seda säilitada ei ole võimalik," lausus Kõlvart.

Muinsuskaitseamet nentis, et Linnahalli seisukord on pehmelt öeldes nutune. Siiski peaks mälestis säilima võimalikult originaalilähedane. Et hoone võimalikult kiiresti kasutusse saaks, võiks kaaluda erinevaid funktsioone.

"Päris maha lammutamine – sõltub, milline on tehniline seisukord, aga siis tuleks taastada sellisel kujul, kuna plaanid on olnud erisugused. Tegelikult on see kompromisside küsimus, mis funktsioon sinna sisse tuleb ja mida on mõistlik mingil kujul muuta või pigem, mida saaks lisanda," lausus muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Laura Ingerpuu.

Sügisel avab linn valminud visiooni võimalikele investeerimispartneritele, pakkudes Linnahalli ümber asuvaid maa-alasid müügiks. Äriprojekt peab vastama Tallinna kontseptsioonile.

"Meie näeme ette avalikku funktsiooni, see peab arvestama tihedusega ja kindlasti peab arvestama ka linnaruumi nõudmistega. See ei saa olla lihtsalt suur kortermaja, seda me kindlasti ei luba sinna ehitada," ütles Kõlvart.

Samas piirkonnas kinnisvaraarendusi omav ettevõtja Urmas Sõõrumaa ei näe Linnahalli säilitamiseks võimalusi.

"Linnahall kui hoone ei saa jääda sama koha peale alles. Võib-olla on hulk inimesi, kes selle lõpuks jätavad alles, aga minu meeles see ei saa jääda. See asub lihtsalt valel kujul, valet pidi ehitatud, tolleaegsete arusaamade ja nõudmiste järgi, ilma korraliku maa-aluse osata ja nii edasi. Nii ei tehta asju tänapäeval," lausus Sõõrumaa.

Sõõrumaa ise plaanib Linnahalli maa-aladesse investeerida tingimusel, et hoone samas kohas ei säili. Piirkonna näol on tegemist väärtusliku investeerimisega, erasektor peab pingutama.

"Kuna mul kesklinna piires nõndanimetatud kuldse miili peal on päris palju tegemist, siis kindlasti ma tunnen huvi. Kui ma ise ei jõua kellegagi võistelda, siis ma igal juhul ajan nööri pingule, et see, kes sinna arendama tuleb, peab tõesti pingutama kõvasti," lausus Sõõrumaa.