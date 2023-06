Põlluaas: riigikohtu otsus oli kallutatud

"Ma leian, et riigikohus jättis oma töö tegemata, sest riigikohtu ülesanne ongi põhiseaduslikkuse järelevalve teostamine," ütles Põlluaas ERR-ile.

"Riigikohus lähtus millegipärast eeldusest justkui opositsioon oleks teinud obstruktsiooni selleks, et takistada riigikogu tööd. See on absoluutselt vale eeldus. Me tegime obstruktsiooni justnimelt selleks, et tagada põhiseaduslikkus parlamendis, meie parlamentarismi säilimine ja takistada riigikogu kummitempliks muutumist. Me tegime obstruktsiooni sellepärast, et valetajate valitsus oli välja käinud terve hulga erinevaid seaduseelnõusid, millele nad ei olnud mandaati küsinud. Obstruktsiooni tehti selleks, et takistada ebaseaduslikku menetlust ja sel viisil ka usaldushääletusega nende läbisurumist, mis on täiesti pretsedenditu," rääkis Põlluaas.

"Selles suhtes võiks öelda, et riigikohus oli täiesti kallutatud, sest nad ainult mainisid möödaminnes, et nende usaldushääletustega ei tohiks liiale minna, aga täiesti selgelt on üle igasuguste mõistlikkuse piiride mindud," ütles Põlluaas.

"Riigikohtu esindajad on öelnud, et nemad on justkui ebamugavas olukorras, et nemad peaksid neid asju lahendama. Et see kõik peaks olema riigikogu enesekorralduslik küsimus. Aga riigikogu ei ole võimeline enesekorralduslikult neid küsimusi lahendama, sellepärast, et meil on koalitsioonis häälteenamus ja nad lihtsalt sõidavad opositsioonist üle. Seetõttu me pöördusimegi riigikohtu poole ja nüüd siis riigikohus näitab näpuga riigikogu poole. Riigikohus jättis täiesti selgelt oma ülesanded täitmata," sõnas Põlluaas.

"See kõik on otseselt riigikohtu ülesanne. Kui nemad tunnevad end selles rollis ebamugavalt, siis ma ei tea, kas peaks hakkama personaaliat arutama, kompetentsemaid riigikohtunikke ametisse panema, kes lihtsalt ebamugavustunde tõttu oma tööd tegemata ei jäta," lisas Põlluaas.

ERR küsis kellel on jõudu Eesti sõltumatut riigikohust kallutada. "Nalja teete või? Loomulikult sellel, kes seda riigikogu kummitempliks muutnud on. Kes on välistanud igasuguse diskussiooni, dialoogi riigikogus. Opositsiooniga absoluutselt ei arvestata, mitte ühtegi meie poolt pakutud kompromissi ei arvestata," vastas Põlluaas.

Põlluaasa sõnul tähendab riigikohtu otsus punnseisu jätkumist riigikogus.

Opositsioonierakondade Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad teatasid 17. mail, et pöörduvad seoses koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega riigikogu istungitel riigikohtusse.

Opositsiooni hinnangul piirati nende õigust rakendada riigikogus obstruktsiooni, kui Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud hääletasid riigikogu juhatuse ettepanekul eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt.