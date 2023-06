Lääneriigid jälgivad Venemaa olukorra arenguid

Läti välisminister ja juulis presidendiametisse asuv Edgars Rinkevics ütles, et Läti tugevdas kontrolli Venemaa piiril ning ei luba Venemaa elanikel piiri ületada. Ta lisas, et praegusel ajal Lätile ohtu ei ole.

Suurbritannia valitsus korraldab laupäeval Venemaal kujunenud olukorra arutamiseks erakorralise kohtumise, vahendas Reuters.

Suurbritannia peaminister Rishi Sunaki sõnul jälgib Suurbritannia Venemaal toimuvat ning suhtleb sel teemal liitlastega. "Kõige olulisem on, et kõik osapooled on vastutustundlikud ja kaitseksid tsiviilelanikke ning see on kõik, mida ma saan sel hetkel öelda," ütles ta.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni sõnul näitab Wagneri tegevus, et Venemaa on sisemises kaoses. Meloni märkis, et praegune olukord on vastuolus Venemaa viimaste kuude propagandaga ning näitab, et agressioon Ukrainas on pannud Venemaa vankuma.

Prantsusmaa president Emmanuel Macroni sõnul jälgib ta Venemaal toimuvat hoolega. "Me keskendume Ukraina toetamisele," teatas tema pressiteenistus.

Saksamaa välisministeerium hoiatas riigi kodanikke, et nad väldiksid Rostovi piirkonda ning Moskva kesklinna. "Moskvas tuleb vältida riigiasutusi, eriti sõjaväelisi asutusi. Kesklinnas liikumist peaks vältima kuni edasise infoni. Igal juhul tuleb jälgida Venemaa võimude juhiseid," teatas Saksamaa reisihoiatuses.

USA presidenti Joe Bidenit on Venemaa olukorrast teavitatud ning Washington konsulteerib nende arengute asjus oma liitlaste ja partneritega, ütles USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adam Hodge.

Poola president Andrzej Duda teatas, et pidas hommikul konsultatsioone peaministri ja kaitseministri ning liitlastega.