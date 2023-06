Lähipäevil sajab mitmel pool hoovihma

Lähemad päevad on üsna vihmased, kuid ilm püsib soe.

Pühapäeva öö on Eestis valdavalt selge või vähese pilvisusega ning esineb vaid üksikuid sajuhoogi. Kohati võib tekkida udu. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommik on valdavalt selge või vähese pilvisusega. Samas Kirde-Eestis on pilvisem ning kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahele.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma. On äikeseoht. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9, pärastlõunal Liivi lahel loodetuul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23, kohati kuni 25, kuid sajupilvede all vaid 14 kuni 17 kraadi.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab ikka hoovihma ning on äikest. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning termomeetrinäit jääb 14 ja 20 kraadi vahele.

Järgnevatel päevadel püsib Eestis küll soe, kuid üpriski sajune ilm. Taevas on vahelduvalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma ja esineb äikest. Päeval tõuseb õhutemperatuur kindlalt üle 20 kraadi, vaid rannikul võib kohati veel alla selle jääda.