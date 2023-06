Prigožini mäss tegi Hiina murelikuks

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina riigimeedia üritab Jevgeni Prigožini mässuga seotud sündmusi pisendada, kuna kompartei jaoks on Putini Venemaa oluline partner ning Peking ei taha ilma jääda tähtsast liitlasest.

Pühapäeval kohtus Venemaa asevälisminister Andrei Rudenko Pekingis Hiina välisministri Qin Gangiga. Pole selge, kas kohtumine oli plaanitud enne Prigožini mässu. Hiljem tegi Hiina välisministeerium siiski lühikese avalduse, milles teatas, et Wagneriga seotud sündmused on Venemaa siseasi, vahendas Financial Times.

"Hiina väljendas toetust Vene Föderatsiooni jõupingutustele seoses 24. juuni sündmustega," teatas Venemaa välisministeerium.

Hiina riigimeedia kajastas mässu vähe, Peking muretseb Venemaa poliitilise ebastabiilsuse pärast.

"Me ei vaja uut kodusõda Venemaal, vajame stabiilsust kõikides riikides. See stabiilsuse soov oli põhjus, miks Peking tahtis, et rahukõnelused Ukraina ja Venemaa vahel algaksid võimalikult kiiresti," ütles Pekingis tegutseva mõttekoja juht Henry Huiyao Wang.

Hiina üritab avaldada toetust Venemaale, kuid ei taha minna riidu ka Euroopa riikidega. Eelmisel nädalal külastas Hiina peaminister Li Qiang Prantsusmaad ja Saksamaad. Hiina juht Xi Jinping kohtus sel aastal Moskvas Vladimir Putiniga.

"Putinile on Hiina toetus olukorra stabiliseerimiseks tähtis. Nad mõtlevad ja arutavad nüüd Hiinas, mida on vaja Putini positsiooni kindlustamiseks, sest Putin on olnud Hiinale väga kasulik," ütles Taiwanis paikneva Dong Hwa ülikooli teadur Zsuzsa Anna Ferenczy.

Mõned analüütikud leiavad, et Hiina tahab arendada kontakte ka teiste Venemaa tippjuhtidega. "Hiina võib riske maandada, mitte Putinit vähem toetades, vaid suurendades kontakte teistega," ütles Soulis paikneva Ewha ülikooli professor Leif-Eric Easley.