Putin: pean kinni Wagneri võitlejatele antud lubadustest

Putin ütles televisioonis üle kantud pöördumises, et suur enamus Wagneri sõduritest on Venemaa patrioodid. Ta tänas Wagneri võitlejaid, kes verevalamist vältisid.

"Me teadsime ja teame, et valdav enamus Wagneri võitlejatest ja komandöridest on samuti Venemaa patrioodid, kes on pühendunud oma rahvale ja riigile. Nad tõestasid seda oma julgusega lahinguväljal. Neid püüti kasutada oma relvavendade vastu, kellega nad riigi ja selle tuleviku nimel koos võitlesid," väitis Putin.

Putini sõnul peab ta kinni enda antud lubadusest, mille järgi võivad Wagneri võitlejad soovi korral asuda ümber Valgevenesse, sõlmida lepingu Venemaa kaitseministeeriumiga või lihtsalt naasta oma perekondade juurde.

Putin ütles ka, et mäss oleks igal juhul maha surutud ning selle korraldajad mõistsid, et nende tegevus on kuritegelik. Tema sõnul võeti kohe mässu alguses kasutusele kõik meetmed, et oht kõrvaldada.

"Rõhutan, et sündmuste algusest peale võeti koheselt vastu kõik vajalikud otsused, et neutraliseerida tekkinud oht, et kaitsta põhiseaduslikku süsteemi, meie kodanike elu ja julgeolekut," ütles Putin venelastele.

Ta toonitas, et relvastatud mäss oleks igal juhul maha surutud. "Mässu korraldajatele, hoolimata adekvaatsuse kaotamisest, ei saanud see mõistmata jääda. Nad kõik mõistsid," sõnas Putin.

"Relvastatud mässu korraldajad said aru, et panevad toime kuritegusid, lõhestavad ja nõrgestavad riiki," jätkas Putin. "Mässu korraldajad mõistsid suurepäraselt, et nad panevad toime kuritegusid, lõhestavad ja nõrgestavad riiki, mis seisab silmitsi kolossaalse välisohuga ja väljastpoolt tuleva enneolematu survega," seletas Putin.

"Mässu korraldajad, olles reetnud oma riigi ja oma rahva, reetsid ka kuriteosse kaasatud, valetasid neile ja saatsid nad oma rahva pihta tulistama," jätkas Putin.

"Täpselt sellist tulemust ehk vennatappu tahtsid Venemaa vaenlased ja Kiievi neonatsid, nende lääne patroonid ja kõikvõimalikud rahvusreeturid. Nad tahtsid, et Vene sõdurid tapaksid üksteist, et sõjaväelased ja tsiviilisikud saaksid surma," ütles ta.

"Nad hõõrusid käsi, unistades kätte maksta ebaõnnestumiste eest rindel ja niinimetatud vastupealetungil, kuid tegid valearvestuse. Tänan kõiki meie sõjaväelasi, korrakaitsjaid, eriteenistusi, kes rindel ja mässu ajal jäid truuks oma kohustusele, vandele ja oma rahvale," kordas Putin.

Putin tänas kõiki sõjaväelasi ja julgeolekutöötajaid, kes oma vandele ja rahvale truuks jäid. "Tänan kõiki meie kaitseväelasi, korrakaitsjaid, eriteenistusi, kes mässuliste teel seisid. Nad jäid truuks oma kohustusele, vandele ja oma rahvale," ütles Putin pöördumises.

"Langenud kangelaste-lendurite julgus ja eneseohverdus päästis Venemaa traagilistest laastavatest tagajärgedest," ütles riigipea.

Putin tänas ühtlasi venelasi põhiseadusliku korra toetamise eest. "Tänan teid vastupidavuse, solidaarsuse ja patriotismi eest. See kodaniku solidaarsus on näidanud, et igasugune väljapressimine ja katsed tekitada sisemisi rahutusi on määratud läbikukkumisele. Kordan veel kord: näidati ühiskonna kõrgeimat konsolideerumist, täidesaatvat ja seadusandlikku võimu kõigil tasanditel," sõnas Putin.

"Avalikud organisatsioonid, usulahud ja juhtivad erakonnad – tegelikult kogu Venemaa ühiskond võtsid kindla ja üheselt mõistetava seisukoha põhiseadusliku korra toetuseks," väitis ta.

Ta ei maininud oma pöördumises Wagneri juhti Jevgeni Prigožinit.

Reede õhtul teatas Wagneri juht Jevgeni Prigožin, et Vene väed ründasid Wagneri tagalalaagrit ja rünnakus hukkus hulk tema võitlejaid.

Laupäeva öösel teatas Prigožin oma võitlejate sisenemisest Venemaa lõunaosas asuvasse Doni-äärsesse Rostovi, kus sisenesid piirkonna sõjaväeringkonna staapi, politseihoonesse ja kohalikku siseministeeriumi esindusse. Prigožin ütles, et tema juhtimisel on 25 000 võitlejat ning ta kutsus inimesi endaga ühinema.

Rostovi oblastist liikusid wagnerlased edasi läbi Lipetski ja Voroneži oblasti Moskva poole. Ööpäeva jooksul jõudsid Wagneri sõdurid umbes 200 kilomeetri kaugusele Moskvast. Siis väitsid aga Kreml ja Prigožin, et jõudsid Valgevene liidri Aleksandr Lukašenka vahendusel kokkuleppele. Pärast kokkulepet asusid Wagneri sõdurid Doni-äärsest Rostovist ja muudelt aladelt lahkuma.

Laupäeva õhtul selgitas Kreml, et kokkuleppe järgi lahkub Prigožin Valgevenesse, kriminaalmenetlus tema tegevuse suhtes lõpetatakse ning Wagneri võitlejaid, kes marsis osalesid, kohtu alla ei saadeta.

Lisaks anti kokkuleppe järgi Wagneri võitlejatele, kes marsis ei osalenud, sõlmida lepingud Venemaa kaitseministeeriumiga.