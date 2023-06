Eesti Energia: lõpmatuseni pole võimalik marginaale madalal hoida

Eesti Energia otsus muuta börsipaketi hindu, nii et osal klientidel tõusevad nii marginaal kui kuutasu hüppeliselt, oli ettevõtte teatel tingitud sellest, et energiakriisi ajal kasvasid börsil kauplemisega seotud kulud ja lõpmatult ei saa marginaale madalal hoida.

Eesti Energia teatas teisipäeval börsipaketi hindade ühtlustamisest, mille tagajärjeks on üle 91 000 kliendile hinnalangus, kuid rohkem kui 11 000 kliendile hinnatõus ja mõnel puhul on see hüppeline.

Näiteks sai üks klient energiafirmalt kirja, kus oli välja toodud, et alates augustist on tema elektripaketi marginaal 0,44 senti kilovatt-tunnilt ja kuutasu 1,99 eurot, samas kui varasem marginaal oli tal 0,1 senti kilovatt-tunnilt ja kuutasu 0,39 eurot.

Eesti Energia pole aga nõus väitega, et hinnatõus oli mitmesajaprotsendiline. Ettevõtte pressiesindaja Mattias Kaiv ütles ERR-ile, et nullilähedase väärtuse juures ei ole protsentarvutus kohane.

"Näiteks muutus 0,1 senti kilovatt-tunnilt 0,44 sendini kilovatt-tunnilt tähendaks 4300-protsendilist tõusu, aga see protsent ei iseloomusta kuidagi reaalset tõusu, mis on tegelikult suurimast langusest 1,02 sendilt kilovatt-tunnist 0,44 sendini kilovatt-tunnist väiksem, kuigi protsentuaalselt tähendab see vaid 57-protsendilist langust. Seepärast ei raporteeri näiteks alustavad ettevõtted ka kasumi ja käibekasvusid nulltasemest tuhandeliste protsentidena," lausus Kaiv.

Eesti Energia koduturgude müügidirektor Roul Tutt ütles hinnamuudatuste põhjenduseks, et viimaste aastate elektri hinnatõus ning hindade muutlikkus turul on mõjutanud kõiki elektrimüüjaid ja börsil kauplemisega seotud kulusid.

"See tõstis ka marginaali hinda, mida klientidele pakkuda on võimalik. Nüüd, kui hinnad on mõnevõrra stabiliseerunud, on võimalik ka marginaali alandada," nentis ta.

Osa klientide eriti madal marginaal pärineb Tuti sõnul energiakriisi eelsest perioodist, mil elektrihinnad püsisid stabiilselt madalal.

"Saime neile klientidele energiakriisi ajal vastu tulla ning nende marginaalid tol hetkel tõstmata jätta, et niigi kasvanud energiahinnad üle jõu ei käiks. Lõpmatuseni ei ole aga võimalik marginaale madalal hoida. Kuna elektri turuhinnad on tänaseks stabiliseerunud, siis viimegi börsipaketi hinnastamise nüüd ühtsetele alustele. Ka pärast hindade ühtlustamist pakume turu parimat marginaali 0,44 senti kilovatt-tunnist," lausus ta.

Tutt tõi välja, et suurimaid hinnamuutusi vaadeldes on näha, et suurim langus on suurem kui suurim tõus – vastavalt -58 senti kilovatt-tunnist ja +44 senti kilovatt-tunnist.

Lisaks rõhutas Eesti Energia koduturgude müügidirektor, et peamiselt mõjutab börsipaketti kasutava kliendi elektriarve suurust siiski elektri turuhind ja selle kõikumine. Marginaali muutus suurt mõju elektriarvele ei avalda ning see sõltub eelkõige sellest, kui suur on kliendi tarbimine.

Tutt tõi näite, et Eesti Energia eraklient tarbib kuus keskmiselt 250 kilovatt-tundi ja kui ühe kilovatt-tunni hinnale lisandub maksimaalne marginaali tõus ehk 44 senti, on mõju elektriarvele umbes üks euro kuus. Kõige suurema marginaalilanguse puhul ehk kui see väheneb 58 sendi võrra kilovatt-tunnist, on mõju elektriarvele keskmise tarbimise juures ligi 1,5 eurot kuus.

"Suurema osa klientide jaoks oli marginaali langus või tõus siiski väiksem," lisas Tutt. "Tuleb arvestada, et marginaal koosneb muutuvkuludest ning seda igaveseks fikseerida pole võimalik. Täielikku kindlust soovivatel klientidel tuleks valida fikseeritud hinnaga pakett, kus marginaal puudub."

Marginaal katab Tuti sõnul elektrimüüja börsil kauplemise ning kliendile vahendamisega seotud riskid ja tegutsemiskulud. Kuutasu katab aga elektrimüüja teenuse osutamisega seotud kulud, mis kaasnevad iga kliendiga, sõltumata tema tarbimisest, näiteks infosüsteemide ülalhoidmine, klienditeenindus, arveldamine ja muu selline ning kuutasu kasutatakse ka fikseeritud hinnaga pakettide puhul.

Konkurentide marginaalid on nüüd kõrgemad

Konkurentidel Eesti Gaasis on marginaal kõrgem kui Eesti Energia uute hindade puhul: börsipaketis on see 0,64-0,66 eurot kilovatt-tunnist.

"Samas meil puudub kuutasu, mis väiksema tarbija koguarvet mõjutab sageli rohkem kui marginaal," ütles Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm ja lisas, et suurematele tarbijatele on neil personaalsed pakkumised vastavalt tarbimisprofiilile.

220 Energia OÜ börsihinna puhul on marginaal 0,63 senti kilovatt-tunnist ja Elektrumis 0,65 senti kilovatt-tunnist.

Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna rääkis, et nendel on erinevalt Eesti Energiast mõiste "hinnaperiood", mis börsilepingute puhul kestab aasta ja garanteerib, et hinnaperioodi jooksul kliendil marginaal ei tõuse.

"Ehk siis kõik need kliendid, kes tarbivad meil täna turutasemest soodsama marginaaliga börsielektrit, ei pea muretsema, kasutades teisipäeval läbi käinud mõistet "ühtlustama", et me ühtlustaks klientide marginaali või tõstaks nende marginaali," lausus Kärsna ja lisas, et kliendil on vabadus vahetada paketti talle sobival ajal.

Neile, kes eelistavad börsipakette, on Alexelal valikus kolm paketti, millest üks on nullmarginaaliga. Pingevaba paketi puhul fikseeritakse hind üheks kuuks ning see sõltub börsist ja on universaalteenuse hinnalaega. Selles paketis saab klient iga kuu lõpus otsustada, kas minna üle börsile või jätkata samas paketis.