Alexela teenis mullu 14,6 miljonit eurot kasumit

Ettevõtte majandusaasta aruandest selgus, et 2022. aastal teenis ettevõte üle 620 miljoni euro müügitulu. Aasta varem oli käive pea 368 miljonit eurot, seega suutis AS Alexela oma käivet ligi 70 protsendi võrra kasvatada.

Lisaks suurenes ka ettevõtte kasum: kui 2021. aastal oli selleks üle 8,3 miljoni euro, teenis aktsiaselts möödunud aastal 14,6 miljonit eurot kasumit. Seega suurenes ka kasum umbes 75 protsendi võrra.

Ettevõte selgitas kasumi kasvu peamiselt elektriklientide arvu suurenemisega, mille taga oli osaliselt riiklik universaalteenus.

"Turg on ärev ja üldine hinnatõus on ületanud tarbijate taluvuspiiri," sõnas juhatuse esimees Marti Hääl. Ta selgitas, et energiakriis lõi valusalt nii eraisikuid kui ettevõtjaid ning sundis ka Alexelat ümber kohanema, et neil oleks võimalik jätkata pikaajaliste strateegiate elluviimist.

Alexela AS juhatusse kuuluvad Marti Hääl, Karmo Piikmann ja Aivo Adamson. Äriregistri andmetel on ettevõtte tegelik kasusaaja Heiti Hääl.