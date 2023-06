Wise kasvatas aastaga poole võrra käivet

Möödunud majandusaastal kasutas Wise'i teenuseid ligikaudu 10 miljonit klienti, kasvades aastaga 34 protsenti, teatas ettevõte. Ettevõte liigutas üle piiride kokku umbes 122 miljardit eurot.

Ettevõtte juhi Kristo Käärmanni sõnul liigutab Wise kõigest murdosa võimalikest piiriülestest tehingutest ja Wise'il on kõvasti ruumi kasvamiseks.

Käärmanni sõnul keskendub Wise praegu rahaülekannete infrastruktuuri arendamisele, lootes nii leida mastaabisääste. Praegu on ettevõttel partnersuhted 70 pangaga üle maailma, mis võimaldavad liidestada end nelja riigisisese maksesüsteemiga.

Wise'i finantsjuht Matt Briers ütles, et ettevõtte aktiivsete klientide hulk on nelja aastaga kolmekordistunud ja see on nii käibe kui ka kasumi kasvu taga.

Kristo Käärmann ja Taavet Hinrikus asutasid toonase nimega Transferwise'i 2011. aastal. 2021. aastal noteeriti Wise'i aktsiad Londoni börsil, tehes Käärmannist ja Hinrikusest esimesed eestlastest miljardärid. Praegu kuulub Käärmannile 18,2 protsenti ja Hinrikusele 7,1 protsenti ettevõttest, väärtusega vastavalt umbes 1,33 miljardit eurot ja 516 miljonit eurot.