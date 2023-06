Euroopa Liidu liidrid jõudsid kokkuleppele kaitsevalmiduse tõstmises

Peaminister Kaja Kallase sõnul tuleb luua tugev Euroopa, mis aitab lõpetada Venemaa agressiooni lõputu ringi.

"Mul on hea meel, et Euroopa Liidu juhid saavad aru, kui tähtis on uues julgeolekuolukorras kaitsevõimeline Euroopa, mis suudab anda märkimisväärselt suurema panuse atlandiülesesse julgeolekusse," ütles Kallas.

"Eesti on korra saanud väga raske ajaloolise õppetunni, kui kaotasime oma iseseisvuse pooleks sajandiks. Seetõttu oleme tõstnud oma riigi kaitsekulud kolme protsendini SKP-st ning kutsume ka teisi leidma võimalusi ja investeeringuid, mis annaksid tõuke kaitsetööstusele ning tõstaksid märkimisväärselt Euroopa kaitsevõimet," lisas Kallas.

Kallase sõnul on äärmiselt oluline Euroopa Liidu kaitseinvesteeringute kasvatamine. "Kui aastatel 1999–2021 kasvasid Euroopa Liidu kaitsekulud kokku 19,7 protsenti, siis samal perioodil kasvasid USA kaitsekulud 65,7, Venemaa omad 292 ja Hiina omad lausa 592 protsenti," tõi Kallas esile.

Rääkides sõjakahjude kompenseerimisest ütles Kallas, et Euroopa Komisjon peab kiiresti leidma õigusliku lahenduse, mis lubaks külmutatud Venemaa varasid kasutada Ukraina sõjakahjude kompenseerimiseks.

"Eesti on esimene riik Euroopa Liidus, kes alustas tööd sellise seaduseelnõu kallal. Loodame, et leiame kiiresti ühise lähenemise ka Euroopa Liidus," lausus peaminister.

Lisaks arutavad liidrid Brüsselis Ukraina sõjalise abi jätkamise, Venemaa külmutatud varade kasutamise sõjas kannatanud Ukraina ülesehitamise ning agressioonikurjategijate vastutusele võtmise teemadel. Riikide- ja valitsusjuhid saavad ka vaheülevaate ühe miljoni mürsu initsiatiivi edenemisest ning Ukraina aitamisest.