ERR Brüsselis: Euroopa Ülemkogu rändeküsimustes üksmeelt ei leidnud

Hoolimata Euroopa Keskpanga vastuseisust andis ülemkogu ülesande Euroopa Komisjonile uurida Venemaa külmutatud varade kasutamist Ukraina heaks.

"Meie komisjonis tuleme välja ettepanekuga ja me keskendume targu Venemaa keskpanga külmutatud varadelt teenitud tulule," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Peaminister Kaja Kallase sõnul pole Euroopa keskpanga muredel alust ning temaga sama meelt olevat ka von der Leyen.

"Need argumendid oleksid olnud pädevad siis, kui me need varad külmutasime. See on ju omandiõiguse riive, et sa ei saa oma varasid kasutada. Praegu me oleme sellest hetkest juba möödas ja seal on terve rida argumente, mis on tegelikult ümber lükatavad. Aga selge on see, et selline kiri muidugi teatud võbelust-värelust riikides tekitab," rääkis Kallas.

Ülemkogul toimus ka üsna tühi vaidlus rändeküsimuses, sest Poola ja Ungari eesmärgiks oligi tulemust blokeerida. Ehk ametlikus järeldustetekstis rändepeatükki omapärasel kombel polegi.

"Ei olnud mingit konkreetset soovi. Eriti Ungari oli täiesti paindumatu öeldes: "Ma ei hääleta ühegi järelduse poolt. Me ei taha näha ühtegi järeldust". Nii et asi polnud selles, kas teha midagi üht- või teistmoodi, vaid rände mainimist ei soovitud üldse," kommenteeris Sloveenia peaminister Robert Golob.

"Ma eelistan järelduste puudumist halbadele järeldustele. Kui need oleksid vastuolus aluslepingutega, siis ei ole see vastuvõetav," sõnas Luksemburgi peaminister Xavier Bettel.

"Ka mina eile kuulasin väga tähelepanelikult mõlema poole argumente ja mulle tundus, et väga palju oli seal kibedust, mis tuleneb varasematest debattidest, mis on olnud, ja mitte niivõrd selle osas, mida me tahtsime kokku leppida," ütles Kallas.

Järelduste puudumisest hoolimata liigutakse rändepakti teemas edasi juuni alguses kokku lepitud ühispositsioonidega.

Järgmine kord kohtuvad Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid oktoobris.