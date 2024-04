Tuski sõnul ei järgi Poola EL-i sisserändajate ümberpaigutamise mehhanismi

Kolmapäeva õhtul Euroopa Parlamendis vastu võetud nõndanimetatud solidaarsusmehhanism peab vähendama suurimate sihtriikide koormat.

Tuski sõnul pole aga selline lähenemine üldse mõistlik.

"On üldiselt teada, et mõned riigid, kuhu tavapäraselt suundub suurim hulk varjupaigataotlejaid ja põgenikke, tahaksid, et Euroopa jagaks nende koormat, sest see koorem käib neile üle jõu. Samal ajal Poola – ning ma jagan siin oma rahva arvamust – leiab, et tuleb vastu võtta hoopis sellised reeglid ja meetmed, mis üldse vähendavad illegaalsete sisserändajate voolu Euroopasse," rääkis Tusk.