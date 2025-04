Euroopa Liit nimetas asüülisaamise välistavad seitse turvalist riiki

Ettepaneku kohaselt peaksid liikmesriigid kiirendatud korras menetlema nende isikute taotlusi, kes tõenäoliselt ei vaja rahvusvahelist kaitset ja seejärel need isikud kiiresti tagasi saatma, märkis väljaanne EurActiv. Lisaks turvaliste riikide nimekirjale soovitab komisjon ka nende riikide taotlejate avalduste kiiremat menetlemist, kus keskmiselt antakse kaitset vähem kui 20 protsendile taotlejatest.

"Paljud liikmesriigid seisavad silmitsi märkimisväärse varjupaigataotluste menetlemise mahajäämusega, seega on kõik, mida saame praegu teha kiiremate varjupaigaotsuste toetamiseks, hädavajalik," vahendas väljaanne Politico Euroopa Komisjoni rändevoliniku Magnus Brunneri sõnu.

Turvaline päritoluriik ei pruugi siiski olla kõigi jaoks turvaline: turvaliseks peetava päritoluriigi kodanikud, kes kuuluvad vähemuste hulka või seisavad silmitsi diskrimineerimisega, saavad siiski esitada tõendeid, mis annaksid neile õiguse kaitsele, märkis EurActiv. Seetõttu peavad liikmesriigid ikkagi iga taotlust eraldi hindama, tagades kõik menetluslikud tagatised, ütles komisjoni ametnik.

Nimekiri esitatakse eelmisel aastal heaks kiidetud rändepakti osaks oleva EL-i varjupaigamenetluse määruse muudatusena ja see peaks jõustuma 2026. aastal. See kehtib kogu blokis, kuigi liikmesriigid võivad oma riiklikke määramisi siiski laiendada.

Ettepanek läheb nüüd tavamenetlusse, selle peavad heaks kiitma nii liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu kui ka Euroopa Parlament, millele järgnevad institutsioonidevahelised läbirääkimised.

See samm tuleb pärast seda, kui liikmesriigid eesotsas praeguse eesistujamaa Poolaga kutsusid Euroopa Komisjoni 2024. aastal koostama uusi rändesuuniseid, et hõlbustada väljasaatmisi, et tulla toime parempopulistlike ja äärmusparempoolsete parteide kasvava poliitilise survega, märkis Politico.

Brunneri sõnul tehti otsus seitsme riigi turvaliseks liigitamise kohta EL-i välisteenistuses, nendes riikides asuvate EL-i töötajate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja meedia andmete ning muude teabeallikate põhjal.

Rändevolinik lisas, et nende riikide määramine turvaliseks ei tähenda tingimata, et teised riigid on ohtlikud, ning et turvaliste riikide nimekirja hakatakse pidevalt uuendama.