Oluline 4. juulil kell 5.55:

- Maljar: Bahmuti ümbruses lähevad lahingud üha ägedamaks;

- Ukraina reservpolkovniku sõnul on tähtis heade positsioonide hõivamine;

- Sumõs hukkus rünnakus viis inimest.

Maljar: Bahmuti ümbruses lähevad lahingud üha ägedamaks

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar teatas, et Bahmuti ümbruses lähevad lahingud üha ägedamaks. Maljari sõnul üritavad mõlemad pooled Bahmuti suunal initsiatiivi haarata ning ukrainlased liiguvad edasi Klištšiivka küla ümbruses.

Maljari sõnul muutub rindel olukord väga kiiresti. Ukraina väed alustasid Bahmuti suunal pealetungi 24. juuni paiku. Ukraina väed on liikunud edasi linna lõuna- ja põhjaosas. Vene väed on Bahmuti rajanud kaitsepositsioone, see muudab linna vabastamise veelgi raskemaks. Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Venemaa võib mujalt Ukrainast tuua Bahmutisse lisavägesid.

Ukraina reservpolkovniku sõnul on tähtis heade positsioonide hõivamine

Ukraina sõjavägi jätkab edasiliikumist rinde eri suundades, kuid tähtsad pole mitte vabastatud ruutkilomeetrite arv, vaid heade positsioonide hõivamine, rääkis esmaspäeval sõjandusekspert ja Ukraina relvajõudude reservpolkovnik Roman Svitan, kelle sõnu vahendas uudisteagentuur UNIAN.

"Selles asjas pole võti ruutkilomeetrites, vaid parimates positsioonides ja kõrgustes, mis kaitsevägi edasitungi ajal hõivab. Nendest domineerivatest kõrgustest hakkab Ukraina sõjavägi suurtükiväe abil kontrollima palju rohkem ruumi," ütles Svitan.

"Näiteks saavad Ukraina kaitsjad kõrgelt kontrollida sisse- ja väljapääsu Donetski oblastis asuvast Bahmuti linnast. See on juba terve linn. Asi pole ruutkilomeetrites, vaid positsioonides. Meie hõivame parimad positsioonid. Siin on olnud suur positiivne edu," sõnas Svitan.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnistas esmaspäeval, et võitlus Vene vägede vastu oli eelmisel nädalal rindejoonel raske, kuid tunnustas oma vägesid edenemise eest lõunas ja idas.

"Eelmine nädal oli rindejoonel raske. Kuid me teeme edusamme. Me liigume samm-sammult edasi," ütles Zelenski.

Sumõs hukkus rünnakus viis inimest

Vene vägede rünnakus Sumõ oblastile hukkus esmaspäeval vähemalt viis inimest. Vene väed korraldasid esmaspäeval Sumõ linna pihta ka droonirünnaku. Hukkus vähemalt kaks inimest, vigastada sai 19 inimest. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Vene meedia: Moskva oblastis läks põlema endise mööblivabriku laohoone

Moskva oblastis Himki linnas puhkes tulekahju endise mööblivabriku laohoones. Tulekahju levis ka lähedal asuvasse tehasesse. Tulekahju tekkimise põhjus pole veel selge, teatas Venemaa meedia.

Zelenski palus Gruusia saadikul Saakašviliga seoses Kiievist lahkuda

Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus esmaspäeval Gruusia suursaadikul Kiievis naasta koju ja proovida päästa vangistatud Ukraina kodanikku Mihheil Saakašvilit.

"Andsin täna välisministeeriumile korralduse kutsuda välja Gruusia suursaadik Ukrainas, väljendada meie tugevat protesti ja paluda tal 48 tunni jooksul Ukrainast lahkuda, et pidada konsultatsioone oma pealinnaga," ütles Zelenski.

President kutsus Gruusiat ühtlasi Saakašvilit Ukrainale üle andma.

Gruusia endine president Saakašvili osales esmaspäeval Vivamedi kliiniku haiglapalatist videolingi vahendusel kohtuprotsessil, mis puudutab 7. novembril 2007. aastal toimunud opositsiooni rahumeelse meeleavalduse laialiajamist ja samal päeval telejaamas Imedi korraldatud läbiotsimist.

Saakašvili eitas igasugust süüd nii selles ja teistes tema vastu algatatud kriminaalasjades.

Praegu 55-aastane Saakašvili nägi videos välja tugevasti kõhnununa ning teda oli raske ära tunda, mis põhjustas mitmel pool maailmas muret tema tervise ja ravi pärast. Saakašvilil on ka Ukraina kodakondsus.