Šmutov: kui riik arvab, et tema käes on tõde, on see vabale ühiskonnale oht

"Iga kord, kui riik arvab, et tema käes on tõe monopol, on see vaba ühiskonna jaoks ohtlik," ütles Šmutov ERR-ile.

"Kui [peaminister] Kaja Kallas otsib koondamiskohti ja kokkuhoiu kohti, siis ei ole kaugelt otsida, ma arvan. Igasuguse jaburdusega ei pea Eesti riigis tegelema. On olulisemaid küsimusi, mis tuleb lahendada ja see, mida antud amet praegu arvab, et on oluline, see ei ole oluline tõenäoliselt mitte ühegi Eesti inimese jaoks," kommenteeris ta.

Šmutovi sõnul on sellised ametnike välja mõeldud algatused üldiselt ajendatud igavusest.

"Kui inimestel ei ole reaalselt tööd, siis mõeldakse välja asendustegevusi ja eks me seda siis praegu näe. Keegi võiks seletada, mispärast see on Eesti saja kõige põletavama küsimuse seas. No tõenäoliselt ei ole, aga kui ei ole midagi teha, siis sa pead endale töö välja mõtlema, muidu oled üleliigne ja eks sellist tööd mõeldakse endale välja," lausus Šmutov.

Samas märkis ta, et on hea, et avalikkuses sellistest asjadest räägitakse. "See ei ole hea võib-olla valitsuse jaoks, nende ministeeriumite allasutuste jaoks. Kui inimesed sellist asja loevad, siis tekib tõesti küsimus, et kuidas nii-öelda kõige laiemas mõttes riik nende jaoks oluliste teemadega tegeleb. Vastus on, et tundub, et ei tegele. Ja see on erakordselt halb. Hea on selle asja juures see, et me vähemalt näeme, millega tegeletakse," ütles ta.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) tahab seadusesse panna meediateenuse osutajale kohustuse avaldada uudistesaadetes tõeseid ja erapooletuid seisukohti, ütles ameti infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ERR-ile. Tema sõnul tasuks kaaluda nõude laiendamist kõikidele saadetele.