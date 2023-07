TTJA peadirektor: meie ettepanek puudutab ainult kolmandate riikide saateid

Teisipäeval teema üle tekkinud arutelu näitab Talvingu sõnul, et ajakirjandus teeb ühiskonna valvekoerana jätkuvalt head tööd.

Talving toonitas, et amet oleks pidanud konkreetsemalt sõnastama, et ettepanek käib ainult Euroopa Liidu väliste riikide meediateenuste osutajate suhtes ning selgemalt sõnastama ka ettepaneku tausta.

"Pean siinkohal ameti juhina oluliseks vabandada tekkinud arusaamatuse pärast ning selgitan veel kord, et ettepanek lähtus vajadusest kaitsta Eesti inforuumi kolmandate riikide vaenulike inforünnakute eest," lisas ta.

Samas ütles ameti infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla intervjuus ERR-ile, et Eestil tasuks õigusraamistiku osas Lätilt eeskuju võtta, kus on meedia kontrollimine palju suurema tähelepanu all.

Talving selgitas, et ettepanek inforuumi tõhusamaks kaitseks esitati meediateenuste seaduse muutmise ideekorje käigus.

"Eesti meediaturule tulla soovivate Euroopa Liidu väliste kanalite eelkontrolli läbiviimise mõte on ennetada inforuumi kahjustava ja julgeolekut ohustava info levitamist," ütles ta ja täpsustas, et paljud viha õhutavad ja sõjapropagandat edastavad meediakanalid, millele TTJA on alates sõjast Ukrainas ligipääsu piiranud, pole pärit olnud Eestist.