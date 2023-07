Kohus piiras USA valitsuse võimalust sekkuda sotsiaalmeedia sisusse

USA föderaalkohtunik tegi ettekirjutuse, mis piirab valitsuse võimalust võtta ühendust sotsiaalmeediafirmadega, kui võimud peaksid tahtma selle käigus modereerida veebiplatvormidel levivat sisu. Kohus leidis, et selline võimude sekkumine rikub põhiseadust.

USA Louisiana osariigi kohtunik Terry Doughty keelas Valge Maja ametnikel ja mitmel föderaalasutusel võtta ühendust sotsiaalmeedia firmadega, kui selle käigus võidakse maha suruda poliitilisi vaateid. Kriitikud leiavad, et see ettekirjutus on vesi väärinfo levitajate veskitele

Kohtunik tegi ettekirjutuse kohtuasjas, mille algatasid vabariiklastest Missouri ja Louisiana prokurörid. Prokurörid väitsid, et Bideni administratsioon edendas tsensuuri. Valitsus avaldas firmadele survet, et nad eemaldaksid platvormidelt vastuolulised postitused, mis puudutasid näiteks pandeemia päritolu ja Hunter Bideni sülearvuti saagat.

Kohtunik ütles, et hagejad esitasid oma väidete toetuseks olulisi tõendeid.

Föderaalkohtunik pole kunagi varem seadnud nii suuri piiranguid, mis puudutab föderaalvalitsuse suhtlemist sotsiaalmeediafirmadega, ütlesid asjaga kursis inimesed.

Doughty siiski ei keelanud valitsusel täielikult võtta ühendust sotsiaalmeediafirmadega. Agentuurid võivad teavitada firmasid postitustest, mis hõlmavad kuritegelikku tegevust või tegevustest, mis ohustavad riiklikku julgeolekut.

USA justiitsministeerium ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Varem kohtule esitatud kokkuvõttes lükkas ministeerium hagejate väited tagasi. Ministeeriumi hinnangul võttis föderaalvalitsus vastu vajalikke meetmeid, et võõrvõimud ei saaks sekkuda valimistesse.

Vabariikliku partei liikmed süüdistavad suuri sotsiaalmeediaplatvorme konservatiivsete häälte mahasurumises. Konservatiivid väidavad, et sotsiaalmeediafirmad piiravad sõnavabadust.