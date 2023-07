Avanes õiglase ülemineku fondi teine meede

EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on eesmärk toetada Ida-Virumaa majanduse mitmekesistumist ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet. "Õiglase ülemineku fondi toel on võimalik nii toote- ja protsesside arendusse investeeringuid teha kui ka masinaid ja seadmeid osta ning tootmist laiendada," loetles Harjo.

"Kõik ettevõtted ei pea vajalikuks maailma vallutada. Mõni tahab suuta oma kümneliikmelise meeskonnaga võtta vastu rohkem tellimusi ja kasvatada käivet poole võrra. Mõni tahab osta uut tööpinki, mõni uut tarkvara. Need on kõik väga arusaadavad arenguvajadused, mis on tuttavad paljudele väikeettevõtetele. Just sellistele vajadustele mõeldes oleme ette näinud õiglase ülemineku fondi vahenditest VEK investeeringutoetuse," selgitas rahandusministeeriumi õiglase ülemineku fondi koordinaator Ivan Sergejev.

Tegu on teise õiglase ülemineku fondi raames ettevõtetele suunatud toetusmeetmega. 2022. aasta suvel rakendus suurinvesteeringu meede, mille raames toetatakse suuremahulisi ning töökohti loovaid investeeringuid Ida-Virumaal. Meetme eelarve on 153 miljonit eurot ning toetused jäävad vahemikku 500 000 kuni 19 miljonit eurot.

Tänaseks on esimese meetme alt tehtud kaks taotluse rahuldamise otsust. Ettevõtete investeeringute kogumaht on umbes 106 miljont eurot, toetus sellest on 21,4 miljonit eurot. Menetluses on kaks taotlust, mille kogumaht on 14 miljonit eurot ja toetus sellest umbes 4,2 miljonit eurot. Täiendavalt on heaks kiidetud kolm projektiplaani, mille kogumaht on 33 miljonit eurot, toetus sellest taotlemise korral umbes 15 miljonit eurot. Lisaks on põhjalikumas ettevalmistuses kolm projektiplaani kogumahuga 190 miljonit eurot, millest küsitav toetus on umbes 20 miljonit eurot.

VKE investeeringutoetuse minimaalne toetus ühe projekti kohta on vähemalt 30 000 eurot ning maksimaalne summa 500 000 eurot. Toetuse osakaal kuludest on 45 protsenti mikro- ja väikeettevõtja korral ja 35 protsenti keskmise suurusega ettevõtja korral. Kõik projektis planeeritavad tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31. augustiks 2026.

17. juulil avaneb taotlusvoor, millest toetatakse Ida-Virumaa ettevõtete teadusarendusprojekte ja aidatakse ellu viia kõrgtehnoloogilisi pilootprojekte.

Kokku on õiglase ülemineku fondi maht 354 miljonit eurot.