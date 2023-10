Ettevõtjate huvi õiglase ülemineku fondi raha vastu on leige

Ettevõtjad ei kiirusta õiglase ülemineku fondist raha küsima ning on oht, et kogu summat ei jõuta tähtajaks ära kasutada. Suurem mure on väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega. Väljapääsu nähakse taotlejate ringi suurendamises ja taolemise protsessi lihtsustamises.

Õiglase ülemineku fond avanes Ida-Virumaa jaoks aasta tagasi. Toona eeldati, et maakonna majanduse ümberkorraldamiseks suunatud miljonite nimel tuleb ettevõtete vahel äge konkurents. Praegu on aga seis selline, et 340 miljonist on projektidega kaetud alla viiendiku ja raha kasutamise tähtajad lähenevad.

"Kui me olime õiglase ülemineku kava koostamas, siis lootus oli palju suurem, et tuleb ja kohe täidetakse kõik rahad ära või võetakse kõik rahad ära, aga eks me näeme, et see asi on natukene vaevalisem. Suurettevõtete pärast nii suurt muret ei ole, aga väikeettevõtted. Kõik näevad hullult vaeva selleks, et neid ettevõtteid sinna tuua," rääkis õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete meede avanes kõigest kolm kuud tagasi. Ettevõtjad suhtuvad investeerimisvõimalusse väga ettevaatlikult.

"Kui neid meetmeid disainiti, siis meil oli üks reaalsus. Nüüd on maailmas teine reaalsus, sõda ja energiakriisid, mis on olnud. Kuidas see mõjutab seda ettevõtet, seda tegevusala? Praegu on kehv aeg, kuidas neid prognoose teha, väljaspoolt on nii palju tegureid," selgitas IVEK-i ettevõtluskonsultant Jefim Aljoškin.

Esimest kuud ametis oleva valitsuse maakondliku esindaja Jaanus Purga hinnangul peaks valitsus antud olukorras aktiivsem olema.

"Kui sa näed, et järjekorda ei ole, siis sa pead minema ise ettevõtja juurde, aga see on ainult üks pool. Teine pool – ja see on juba töös –, meetmeid tuleb leevendada. Majandustegevuse koodid, mille järgi sa saad taotleda või mitte taotleda, need kaotame ära või kaotame ära nii palju kui võimalik. Kui on mingeid piiranguid ettevõtlusvormidele, kaotame need ära. Laiendame ampluaad, kus saab tegutseda. Praegu tuuakse turismimeede sisse – see on kindel, aga sellest on vähe, toome veel. Meede oli võib-olla disainitud natuke liiga fokusseeritult ja praegu on see laiemaks tõmbamise hetk ja selleks on ka soov ja tahtmine olemas," rääkis Purga.

70 protsenti õiglase ülemineku fondi vahenditest ehk 250 miljonit eurot peab olema välja makstud 2026. aasta lõpuks. Kasutamata jäänud rahast peab Ida-Virumaa suu puhtaks pühkima.