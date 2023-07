Toom õigustas Venemaal käiku ja Kremli-meelse aktivistiga kohtumist

"Kuidas ma suhtun kriitikasse oma aadressil? See on halb. /.../ Zoja Paljamar protesteerib Eesti kohtus oma väljasaatmisotsuse üle. Ja minu jaoks on väga kummaline, et siseminister, ootamata ära kohtuotsust, süüdistab mind üldiselt mingis armastuses Vene föderatsiooni vastu. Kogu sellel lool pole Venemaaga mitte midagi pistmist," ütles Toom laupäeval Rus.err-ile antud intervjuus.

"Fakt on see, et mittekodanikke ei saa välja saata – ei Eesti ega Euroopa Liidu seaduste järgi," lisas Toom.

Ta meenutas, et varem saadeti Eestist välja veel üks mittekodanik, Sergei Tšaulin, kes allkirjastas Venemaale lahkumise nõusoleku paberi.

"Seal oli mingi intriig, aga me ei hakka praegu arutama, miks ta alla kirjutas. Seetõttu oli (kapol ja politseil) vähemalt näiline põhjus ta riigist välja saata. Ja Zoya (Paljamari) puhul nad ootasid, kuni ta Eestist lahkub, ja tõkestasid tagasituleku. Maailmas pole ühtegi teist riiki, kes tema eest vastutaks. See riik on Eesti. Kui ta rikkus mõnda seadust, siis tuleks tema üle kohut mõista. Eesti vabariigi seaduste järgi Eesti kohtus," lausus Toom.

"Võib-olla tuleks ta vangi panna või muul viisil karistada. Aga Eestis, mitte Venemaal. Seal on ta lihtsalt illegaalne immigrant," lisas ta.

Toomi sõnul tegutseb ta praegu selle nimel, et Paljamar Eestisse tagasi tuua.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles eurosaadik Yana Toomi (KE) Venemaal käiku kommenteerides, et agressorriigis käimine on taunitav ja rangelt ebasoovitav.

Toom käis hiljuti Venemaal, kus külastas Eestist välja saadetud Kremli-meelset aktivisti Paljamari.