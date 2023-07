Stoltenberg: Türgi nõustus Rootsi NATO liikmeks saamisega

"Rõõm on teada, et peale kohtumist Erdogani ja Rootsi peaministriga oli president Erdogan nõus edastama Rootsi liitumistaotluse Türgi parlamendile ja tagama ratifitseerimise," teatas Stoltenberg.

"See on ajalooline samm, mis muudab kõik NATO liitlased tugevamaks ja turvalisemaks," lisas Stoltenberg.

Millal ratifitseerimine toimub, pole Stoltenbergi sõnul tema otsustada, kuid Erdogan kinnitas talle, et see juhtub nii kiiresti kui võimalik.

Erdogan oli varem esmaspäeval öelnud, et toetab Rootsi liitumist NATO-ga, kui Euroopa Liit jätkab Ankaraga pikalt seiskunud liitumiskõnelusi.

Lisaks Türgile pole Rootsi liitumist heaks kiitnud ka Ungari, kuid Stoltenbergi sõnul on Ungari mõista andnud, et nemad ei ole viimane NATO riik, kes Rootsi liitumise heaks kiidab.

Uudist täiendatakse.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba