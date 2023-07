Erdogan nõuab Rootsi toetamise eest Türgile EL-i liikmesust

Türgi president Recep Tayyip Erdogan lubas esmaspäeval, et toetab Rootsi liitumist NATO-ga, kui Euroopa Liit jätkab Ankaraga pikalt seiskunud liitumiskõnelusi.

"Esmalt avage tee Türgi liitumisele Euroopa Liiduga, siis avame Rootsile tee NATO liikmesusele nagu tegime Soomega," ütles Erdoğan enne äralendu NATO tippkohtumisele.

"Türgi on oodanud nüüd üle 50 aasta Euroopa Liidu lävel ning peaaegu kõik NATO liikmed on EL-i liikmed. Pöördun nende riikide poole, kes on lasknud Türgil üle 50 aasta EL-i väravas oodata," ütles president.

Erdoğani sõnul ütles ta seda ka pühapäevases telefonivestluses USA presidendile Joe Bidenile.

Erdoğan sidus Rootsi liitumise NATO-ga esmakordselt avalikult Türgi seiskunud taotlusega saada EL-i liikmeks.

Pühapäevases telefonivestluses Bideniga ütles Türgi riigipea, et Ankara soovib Vilniuses NATO liidritelt "selget ja tugevat" toetusavaldust Türgi ambitsioonidele saada EL-i liikmeks.

Valge Maja avaldatud ülevaade telefonivestlusest Türgi EL-i liikmesuse teemat ei maininud.

Türgi esitas taotluse EL-i eelkäija Euroopa Majandusühendusega liitumiseks esimest korda 1987. aastal. 1999. aastal sai Türgi EL-i kandidaatriigiks ning alustas ametlikke liitumiskõnelusi 2005. aastal.

Kõnelused takerdusid 2016. aastal seoses Euroopa murega inimõiguste rikkumise pärast Türgis.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles Erdoğani sõnavõttu kommenteerides, et toetab Türgi püüdlusi Euroopa Liitu astumiseks, kuid märkis, et see ei olnud Soome, Rootsi ja Türgi vahel NATO mullusel Madridi tippkohtumisel sõlmitud kolmepoolse kokkuleppe tingimuste seas.

Stoltenberg kordas, et Rootsi on kolmepoolse kokkuleppe tingimused täitnud, ning ütles, et peab endiselt võimalikuks saavutada Vilniuses Rootsi liikmesuse kohta "positiivne otsus".