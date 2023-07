Allikad: lääs pakub Ukrainale Iisraeli stiilis julgeolekulepingut

Suurbritannia, USA, Prantsusmaa ja Saksamaa hakkavad järgima pikaajalist plaani, mille raames lääneriigid varustavad Kiievit relvadega. Nii saab Ukraina kaitsta oma territooriumi Venemaa agressiooni eest, vahendas The Telegraph.

Esmaspäeval jätkusid kõnelused julgeolekutagatiste üle. Teisipäeval algab Vilniuses NATO tippkohtumine. Kohtumisel osaleb ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski ning ta peaks kohtuma USA presidendi Joe Bideniga.

Asjaga kursis diplomaadid ütlesid, et Ukraina uus kaitseskeem tagaks, et lääneriigid jätkavad relvade tarnimist Kiievile. Samuti jätkavad lääneriigid Ukraina vägede koolitamist. Tegemist oleks protsessiga, et Ukrainast saaks tulevikus NATO liige. Kindlat ajakava aga paika ei panda. Selliste toetuste pakkumine aga tagab, et Zelenski ei lahku tippkohtumiselt tühjade kätega.

Zelenski sõnul ta ei eelda, et Ukraina liitub NATO-ga enne praeguse sõja lõppu. Siiski leiab Zelenski, et liikmesus on ainus tagatis, et Venemaa ei alustaks tulevikus taas sõjalist tegevust Ukrainas.

Kiiev tahtis, et Ukraina ei pea NATO-ga liitumiseks viima ellu NATO liikmesuse tegevuskava. USA ja Saksamaa aga ei taha teha konkreetseid otsuseid Ukraina NATO-ga liitumise osas. Seetõttu keskenduvad kõnelused nüüd julgeolekumudelile, mida saab võrrelda Iisraeli toetamisega.

NATO korraldab kolmapäeval ka esimese Ukraina NATO Nõukogu koosoleku. Ukrainal oleks edaspidi õigus kutsuda kokku nõukogu koosolek ja taotleda abi. Mõned Ukraina ametnikud leiavad aga, et tegemist on lihtsalt sümboolse sammuga.

Iisrael pole NATO liige. USA eraldab aga igal aastal Iisraeli relvajõudele neli miljardit dollarit. Mõlemad riigid on sõlminud vastastiku mõistmise memorandumi, mida uuendatakse iga kümnendi järel. USA pole siiski kohustatud Iisraeli kaitsma.