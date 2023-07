Tallinn hakkab parkides ja haljasaladel taas osaliselt niitma

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles, et linn lubab niitmistöid uutel ehitusobjektidel ja kaevetööde järgselt taastatud haljastustel, kus domineerivad harilik malts ja teised invasiivsed liigid.

"Lubasime taas oma lepingupartneritel niita, kuid üksnes neid alasid, mis on täielikult maltsastunud. Invasiivsete taimeliikide kontrollimatu levik segab nii tavalise muru kui ka liigirikka haljastuse kasvu ja seepärast on sekkumine paratamatu," ütles Sulg.

Näiteks tõi Sulg mullu rekonstrueeritud Rannamõisa tee äärse lilleniidu seemnekülvi. Praegu domineerib seal harilik malts, mille lehestiku suurus ja taime võimsus on viinud maapinnas olevad lilleniidu seemned täielikku valguspuudulikkusesse ja külv võib hävida kogu alal.

Samuti jätkub arvukate invasiivsete liikide niitmine, mis vajavad kiiremat tegutsemist.

"Kadrioru pargi niiduaasadel on viimase kümnendi jooksul levima hakanud hariliku naadi, oblikate ja nõgeste erinevad liigid ning harilik angervaks. Tänu vihmastele ilmadele on need arenenud kriitilisse faasi, kus nende leviku piiramiseks alustatakse kohe peale õitsemise lõppemist niitmise ja hiljem niidujääkide kokku korjamisega ja ära viimisega komposteerimisele," ütles Kadrioru pargi direktor Ain Järve.

Ülejäänud taimede suhtes jääb niitmise keeld kehtima.