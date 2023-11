Tallinn asus kontrollima biojäätmete kompostimist

Kui veel aasta alguses oli biojäätmete kogumine kohustuslik vaid suurtele kortermajadele, siis suvel muutus biojäätmete konteiner kohustuslikuks ka kõigile Tallinna eramajadele. Biojäätmete veo lepingust said vabastust taotleda need era- ja paarismajad, kus köögi- ja söögijäätmeid on võimalik komposteerida kohapeal. Nii on tänase seisuga linnaosavalitsustelt saanud heakskiidu üle 8000 majapidamise ning nende aianurgas paikneva kompostri.

Tänu uuele reeglistikule on suurenenud aga ka äraantavate biojäätmete kogused Tallinnas.

"Kui me vaatame biojäätmete koguseid, siis võrreldes eelmise aastaga on peaaegu 40 protsenti kasvanud biojäätmete kogused, mis üle antakse. Mis tegelikult tähendab seda, et linnaelanikud sorteerivad paremini ja biojäätmeid antakse liigiti korralikult üle," rääkis Tallinna abilinnapea Joosep Vimm.

Selleks, et tallinlaste jäätmete sorteerimisest paremat ülevaadet saada, on linn koostöös ettevõttega PrügiBinGO juhuvalimi alusel vaatlemas 900 kinnistu segaolmejäätmete mahuteid.

"Tallinna linnas on tehtud PrügiBinGot just peaasjalikult neile kinnistutele, kes on endale kompostri võtnud kasutusse. Ja nüüd [tuleb] selle käigus analüüsida, kuidas neil läheb, kas see on aktiivses kasutuses või on seal veel ruumi parendusteks," ütles PrügiBinGo arendaja Margus Vetsa.

Linn tunnistab, et kompostri kasutusele võtnud kinnistute segaolmejäätmete mahutites leidub jätkuvalt ka biojäätmeid, kuid seda väikestes kogustes. Abilinnapea sõnul ei ole ettevõtmise eesmärk linlasi trahvida, küll aga teadlikkust tõsta.

"Kindlasti kogu selle projekti juures oleme ka andmekaitse inspektsiooniga asjad kooskõlastanud ja kellegi isiklikke andmeid ja isiklikku infot kuhugi valesse kohta ei liigu. Aga meie soov on anda linnaelanikele tagasisidet, ka neile, kellel kõik väga hästi on," rõhutas Vimm.

Need kinnistud, millel puudub biojäätmete veo leping või linnaosavalitsuse luba kompostri kasutamiseks, arvestatakse 1. detsembrist automaatselt biojäätmete veo lepinguga liitunuks ning uuest aastast võib jäätmevedaja esitada neile ka tühisõiduarve.