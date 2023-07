Balti riigid pakuvad NATO õhujõududele harjutusalasid

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur, Läti kaitseminister Inara Murniece ja Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas allkirjastasid teisipäeva õhtul Vilniuses NATO asepeasekretäri Mircea Geoana juuresolekul deklaratsiooni, mis näeb ette liitlastele kolme riigi õhuruumis treeningute korraldamiseks vajalike tingimuste loomise, üksuste majutamise ning vajadusel ad hoc lahendused tekkivate probleemide lahendamiseks.

"Me näeme, mis praegu toimub Ukrainas ja peame vaatama, mida saame teha oma riikide ja rahvaste kaitseks. See deklaratsioon näitab, et Balti riigid on valmis rohkem tegema ja kavatsevad koostööd teha õhukaitse arendamiseks," ütles kaitseminister Pevkur allkirjastamistseremoonial.

"Meie õiguslik raamistik on paindlik, et selleks vajalikke õhujõudude harjutusalasid luua ja need vastavad NATO tingimustele. Meil on ka suurepärane koostöö tsiviillennundusevõimudega ja me oleme juba korraldanud liitlaste suuremahulisi lennuväeõppusi," rääkis Pevkur.

NATO pressiteate kohaselt kutsuvad Eesti, Läti ja Leedu liitlasi korraldama kolme riigi õhukaitse õhutõrjesüsteemidega sarnaselt rotatsiooni korras nagu praegu toimub Balti riikide õhuturve liitlaste sõjalennukitega.

Nii tõi Hispaania aprillis Eestisse oma õhutõrjeüksuse, mis jääb siia neljaks kuuks. Hispaania õhutõrjeüksus kasutab süsteemi NASAMS.

"Mul on hea meel, et mõni nädal tagasi leppisime NATO kaitseministritega põhimõtteliselt kokku alustada õhukaitse korraldamist rotatsiooni korras. Meie tänane otsus on samm selle ellu viimiseks, seda eriti alliansi idatiival," rääkis Eesti kaitseminister.

Pevkuri kinnitusel on Eesti valmis võtma vastu seda laadi missioone ja pakkuma neile oma tuge. Ta tänas ka Hispaaniat, mis praegu Eestile keskmaa õhukaitset pakub.

"Tänan ka liitlasi ja rahvast, kes mõistab, miks neid asju praegusel sõja ajal vaja teha," ütles kaitseminister.

Pakkumine Balti õhuruumis harjutusalade kasutamiseks võiks motiveerida liitlasi piirkonna õhukaitsesse rohkem panustama.