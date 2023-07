Kallas: Ukraina liikmesuse teemat võetakse tõsiselt

"On oluline aru saada, et see, et nende sõnade üle vaieldakse nii tuliselt, näitab seda, et ka meie suured liitlased on väga tõsiselt nende sõnade taga, et need ei ole lihtsalt sõnad, vaid nemad peavad ka need sõnad tegelikult tegudeks vormima. Ja järelikult nad võtavad seda väga-väga tõsiselt," rõhutas Kallas. "Muidugi ma saan aru ka president Zelenski frustratsioonist, sellepärast et ta tahab elada rahus, nii nagu meie elame rahus, kes me oleme NATO-s. Aga see on see, kui palju me suudame praegu pakkuda," kommenteeris ta Ukraina presidendi kriitikat otsusele, mitte anda tema riigile liitumise ajakava.

Kallase sõnul ei ole võimalik Ukrainale liitumise ajaraami pakkuda, sest et see on seotud sellega, et sõda saaks läbi. "Keegi ei taha minna sinna sõtta otseselt sisse, keegi ei taha artikkel viie garantiid laiendada siis, kui sõda käib. Ja seetõttu on see seotud sõja lõppemisega ja seetõttu ei saa seda kirja panna, sest siis peaks defineerima ka, et kuidas see sõda lõpeb, millal see sõda lõpeb ja seda me tegelikult ju ei tea.

"Mida me saame teha selleks, et see sõda lõpeks, on see, et me toetame Ukrainat, et nad saavad oma siis kaitset korraldada, nii et tõesti, nad suruvad venelased tagasi oma territooriumile - see on see, mida meie saame teha," lisas Kallas.

Kallas rõhutas, et Eesti jaoks on oluline, et lõppdokument sisaldab sõna "kutse" ning seal selgelt sees sõna "teekond", praktilised sammud, praktiline teekaart selleks, et Ukraina jõuaks liikmelisuseni.

"Meie jaoks oli väga oluline ka see, et seal on välisministrite iga-aastane ülevaatus. Konkreetset aastat ei ole mainitud, aga on selge see, et järgmisel aastal, kui meil on tippkohtumine, siis juba välisministrid peavad andma aru. Nii, et nad peavad hakkama selle tööga kohe peale ja kõik need tingimused, et vaadata, et Ukraina nendele tingimustele vastab, et selleks hetkeks, kui see sõda saab läbi, tekib see lühike võimaluse aken, nii nagu tekkis meile see võimalus, aken ja siis seda võimalus, akent saab ära kasutada," rääkis Eesti peaminister.

Tsahkna ja Terras on Ukrainale antud lubaduste suhtes eri meelt

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ütles NATO tippkohtumisel vastu võetud kommünikeed kommenteerides, et liitlaste kokkulepe Ukraina kohta esitab konkreetsed sammud, kuidas Ukrainast saab täieõiguslik NATO liige.

"Otsus loobuda liikmesuse tegevuskavast Ukraina NATOga liitumise protsessis on selge märk, et liikusime edasi Bukaresti 2008. aasta otsustest ja nüüd on Ukraina NATOga liitumine lähemal kui kunagi varem," ütles Tsahkna.

"Tehtud otsuste põhjal saame öelda, et poliitiliselt ja sõjaliselt on NATO nüüd õige aja saabudes valmis Ukraina liikmeks võtma," ütles Tsahkna.

Samas Euroopa Parlamendi liige, erukindral Riho Terras (Isamaa) leidis, et Ukrainale antud lubadused on "tõsine pettumus".

"Mäletame kõik 2008. aasta NATO tippkohtumist Bukarestis, kus grupp poeete sõnastas ilusa teksti Ukraina ja Georgia toetuseks. Pärast seda ründas Venemaa Georgiat ning mõned aastad hiljem Ukrainat. Ei pea olema selgeltnägija, et mõista mis tuleb järgmiseks. Ukse irvakile jätmine ilma konkreetsete lubadusteta ei tähenda midagi. Lause: "Saame Ukrainale anda alliansiga liitumiskutse siis, kui liitlased on nõus ja tingimused on täidetud," ei ole midagi uut, vaid alati kehtinud põhimõtte kordamine. See on tõsine pettumus," ütles Terras kirjalikus kommentaaris.

Terras rõhutas, et Ukraina ei tohi jääda halli tsooni: "See on Venemaale signaaliks, et seni kuni sõjategevus jätkub ei saa Ukraina NATOga liituda, mis omakorda annab Putinile täiendava motivaatori kurnamissõja jätkamiseks – Venemaal ju kahuriliha on."

Kõige häirivam on Terrase sõnul, et NATO väärtuspõhise organisatsioonina ei leidnud lahendust, kuidas seda olukorda vältida. Veelgi hullem on see, et see on pettumus ka ukrainlastele. Nemad ju võitlevad ja ohverdavad enda elusid NATO ja Euroopa Liidu riikide eest.