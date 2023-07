Võrklaev lubab automaksu kehtestamisel arvestada maa ja linna erinevustega

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et järgmisel nädalal saab avalikuks automaksu väljatöötamise kavatsus (VTK), mis arvestab tema sõnul seda, et autostumine on suur probleem linnades ning et maapiirkondades on autopark inimestel vanem ja auto tihti ka ainus võimalus liiklemiseks.

"Me oleme teinud päris põhjalikku tööd. Koostanud väljatöötamiskavatsuse nii, nagu seaduseloome hea tava ette seda näeb. Pakume seal erinevaid mõtteid, kuidas seda teha ja ootame aktiivset tagasisidet. Lootus on, et me järgmise nädala keskpaigas tuleme VTK-ga välja," ütles Võrklaev ERR-ile antud pikemas usutluses, mida saab lugeda neljapäeval ERR-i portaalist.

Võrklaev ütles, et automaksu debatt on olnud ühiskonnas elav alates hetkest, mil uus valitsus selle mõtte välja käis, kuid VTK-s on mindud palju konkreetsemaks ja arvestatud ka seda, mis mõtteid senises debatis välja käidud.

"Tuleme sellega välja, tutvustame, ootame tagasisidet. Soov on sügisel sellega riigikokku jõuda, enne aasta lõppu see vastu võtta, et püsida kokkulepitud graafikus. Ehk et me järgmise aasta keskpaigast ikkagi automaksu kehtestame, nagu me ütlesime ka koalitsiooniläbirääkimistel," sõnas rahandusminister.

Võrklaev kinnitas, et automaksu peaeesmärk on autostumist vähendada ja tegeleda meie keskkonnaeesmärkide saavutamisega.

"Ja eks see vähendamine saab suuresti tulla ikkagi linnakeskkonnast, et oleks vähem autosid ja oleks säästlikumad autod. Sest neid nii-öelda alternatiivseid liikumisvõimalusi ja ka saastet on meie linnakeskkonnas rohkem kui maal. See on see jätkuvalt fookus."

Võrklaev lisas, et algusest peale on välja öeldud, et automaks saab olema kaheosaline. Üks osa on registreerimisel ja teine osa aastamaks.

"Mis nüüd on need konkreetsed summad, et ma nendega enne, kui VTK on väljas, ma väga ei opereeriks. Seal sõltub tegelikult hästi palju sellest, millisest autost me räägime. Mis ajahetkel, kas siis registreerimisel või kasutusel. Aga igal juhul on eesmärk säästlikum ja puhtam liikumine."

Rahandusministri sõnul tuuakse VTK-s välja erinevaid versioone, mille vahel diskussiooni pidada.

"Ehk et milliseid parameetreid arvesse võtta. Eeskätt tehes seda vahet, et kuna suurem probleem autostumisega on linnakeskkonnas, siis tegeleda selle vaatega. Ja kuna senises debatis on palju kõlama jäänud see, et maapiirkondades on auto mõnedes kohtades hädavajalik ja teisalt on see autopark võib-olla ka mõnevõrra vanem, siis kuidas ka neid parameetreid arvestada maksudisainil nii, et me ei paneks maapiirkonna inimesi, kes on autost rohkem sõltuvad, oluliselt halvemasse seisu kui täna."

Võrklaev ütles, et ta ei pelga, et automaksu kehtestamisel hakatakse siinseid autosid massiliselt Lätisse ümber registreerima.

"Minu teada on ka Lätis olemas automaks ja ja ma olen Läti rahandusministrilt kuulnud, et pigem on seal nähtud isegi luksuslikumaid autosid Eesti numbritega. See on puhtalt omavahelisest vestlusest selline tagasiside. Jah, esimese hooga me võibolla ei suuda lahendada seda võõraste numbrite teemat. Aga see on meil markeeritud ühe ohuna ja ühe vajaliku tuleviku analüüsina. Aga seda, et toimuks massiline ümberregistreerimine, seda ohtu me praegu ei näe," kinnitas Võrklaev.